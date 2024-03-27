Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kasaplar Odası Başkanı Püf Noktalarını Anlattı: At ve Eşek Etini Nasıl Ayırt Edeceğiz?

Kasaplar Odası Başkanı Püf Noktalarını Anlattı: At ve Eşek Etini Nasıl Ayırt Edeceğiz?

At ve eşek eti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 12:30

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, son dönemde sokaklarda bulunan at ve eşek kemikleri sonrası et çeşitlerinin detaylarına dair ipuçları verdi. 

Yağmur,  'At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adana'da önceki gün merkez Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalına atılan at ve eşek eti kemikleri korku yaratmıştı.

Adana'da önceki gün merkez Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalına atılan at ve eşek eti kemikleri korku yaratmıştı.

Ekipler, ortalığı saran yoğun koku sonrası sulama kanalındaki et kalıntılarını temizleyip, inceleme başlatmıştı.

Ekipler, ortalığı saran yoğun koku sonrası sulama kanalındaki et kalıntılarını temizleyip, inceleme başlatmıştı.

Peki soframıza gelen etin orijinal mi yoksa at veya eşek eti mi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz?

Peki soframıza gelen etin orijinal mi yoksa at veya eşek eti mi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz?

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur at-eşek etiyle orijinal et ayrımına ilişkin şunları söyledi: 👇

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur at-eşek etiyle orijinal et ayrımına ilişkin şunları söyledi: 👇

'Eti alırken fiş talep etsinler. Ruhsatlı, güvenli yerlerden alsınlar. 

Et kendini belli eder. 

Etin rengi pembemsi olacak ama sulu olmayacak. Örneğin at eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür. 

Asıl mesele kasabınıza güvenmeniz. 

Bize bağlı kasaplarımızda asla böyle şeyler olmaz.'

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise kıyma veya lop haline gelmiş ete bakarak ayrım yapılmasının oldukça zor olduğunu söyledi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise kıyma veya lop haline gelmiş ete bakarak ayrım yapılmasının oldukça zor olduğunu söyledi.

Nihat Köse şu ifadeleri kullandı: 

'Yurttaşlarımız et alırken mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, karkası mühürlü olan eti satın alsınlar. 

Vatandaş, kasaplarına kesim belgesini ve sattığı etin hangi kesimhaneden çıktığını sorabilir.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?