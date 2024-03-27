Kasaplar Odası Başkanı Püf Noktalarını Anlattı: At ve Eşek Etini Nasıl Ayırt Edeceğiz?

'Eti alırken fiş talep etsinler. Ruhsatlı, güvenli yerlerden alsınlar.

Et kendini belli eder.

Etin rengi pembemsi olacak ama sulu olmayacak. Örneğin at eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür.

Asıl mesele kasabınıza güvenmeniz.

Bize bağlı kasaplarımızda asla böyle şeyler olmaz.'