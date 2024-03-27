Kasaplar Odası Başkanı Püf Noktalarını Anlattı: At ve Eşek Etini Nasıl Ayırt Edeceğiz?
Kasaplar Odası Başkanı Püf Noktalarını Anlattı: At ve Eşek Etini Nasıl Ayırt Edeceğiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adana'da önceki gün merkez Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalına atılan at ve eşek eti kemikleri korku yaratmıştı.
Ekipler, ortalığı saran yoğun koku sonrası sulama kanalındaki et kalıntılarını temizleyip, inceleme başlatmıştı.
Peki soframıza gelen etin orijinal mi yoksa at veya eşek eti mi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz?
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur at-eşek etiyle orijinal et ayrımına ilişkin şunları söyledi: 👇
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise kıyma veya lop haline gelmiş ete bakarak ayrım yapılmasının oldukça zor olduğunu söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda