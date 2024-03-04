Düzce'de Akıllarda Soru İşareti Bırakan Olay: Çöp Konteyneri İçinde At Kemikleri Bulundu!
Düzce'de Akıllarda Soru İşareti Bırakan Olay: Çöp Konteyneri İçinde At Kemikleri Bulundu!
Düzce'de bugün bir çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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Görenleri hayrete düşüren ve akıllarda şüphe uyandıran olay, bu sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti.
Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polis ekiplerine iletti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
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