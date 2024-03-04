Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Düzce'de Akıllarda Soru İşareti Bırakan Olay: Çöp Konteyneri İçinde At Kemikleri Bulundu!

Düzce'de Akıllarda Soru İşareti Bırakan Olay: Çöp Konteyneri İçinde At Kemikleri Bulundu!

Düzce At kemikleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.03.2024 - 12:43

Düzce'de bugün bir çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Görenleri hayrete düşüren ve akıllarda şüphe uyandıran olay, bu sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti.

Görenleri hayrete düşüren ve akıllarda şüphe uyandıran olay, bu sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti.

Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polis ekiplerine iletti.

Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polis ekiplerine iletti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi.

Kaynak

Polis ekipleri, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?