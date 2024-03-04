4 Mart Dünya Obezite Günü! Türkiye'nin En Obez İli Belli Oldu: Gece Yemekleriyle Ünlü!

200 kiloya ulaşan ve haftaya obezite ameliyatı olacak Recep Haydutlu isimli hasta ise Adana’nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi.

Haydutlu şu ifadeleri kullandı:

'Yörük milletindeniz, boğazı kesmek bizde zor. Gece gündüz fark etmeden devamlı yiyoruz.

Öğlen Adana Kebap, akşam şırdan, şalgam ve birçok tatlı yiyoruz.

Durmuyoruz yani devamlı yiyoruz. O nedenle de sürekli kilo alıyoruz.

Adana diyet yapmak için uygun bir şehir değil, en iyi çözüm ameliyat.'