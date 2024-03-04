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4 Mart Dünya Obezite Günü! Türkiye'nin En Obez İli Belli Oldu: Gece Yemekleriyle Ünlü!

4 Mart Dünya Obezite Günü! Türkiye'nin En Obez İli Belli Oldu: Gece Yemekleriyle Ünlü!

Adana En Obez İl
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.03.2024 - 10:54

Türkiye, Avrupa’da fazla kilolu ve obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. 

Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum.

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Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42’nci, erkeklerde ise 60’ıncı sırada.

Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42’nci, erkeklerde ise 60’ıncı sırada.

Türkiye’de obez oranı kadınlarda yüzde 23,6, erkeklerde ise 16,8. 

Türkiye obezite oranında Avrupa’da 5. sırada yer alıyor.

Türkiye aynı zamanda kadın obez oranı ile erkek obez oranı farkının en yüksek olduğu ülke.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum. Adana'da obezitenin bu kadar yaygın olmasında gece yemek kültürünün ciddi etkisi olduğu düşünülüyor.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum. Adana'da obezitenin bu kadar yaygın olmasında gece yemek kültürünün ciddi etkisi olduğu düşünülüyor.

200 kiloya ulaşan ve haftaya obezite ameliyatı olacak Recep Haydutlu isimli hasta ise Adana’nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi.

Haydutlu şu ifadeleri kullandı: 

'Yörük milletindeniz, boğazı kesmek bizde zor. Gece gündüz fark etmeden devamlı yiyoruz.

Öğlen Adana Kebap, akşam şırdan, şalgam ve birçok tatlı yiyoruz. 

Durmuyoruz yani devamlı yiyoruz. O nedenle de sürekli kilo alıyoruz. 

Adana diyet yapmak için uygun bir şehir değil, en iyi çözüm ameliyat.'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Kuntay Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak şu uyarılarda bulundu 👇

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Kuntay Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak şu uyarılarda bulundu 👇

'Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir.

Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır.

Obezitenin eşlik ettiği bir sürü hastalık var maalesef. En sık sebep olduğu hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, uyku apne hastalığı ve kanser türleri. 

Obeziteyi tedavi ederek bu hastalıklardan, hastalarımızı korumuş oluyoruz. 

Obezitede ise önce düzenli beslenme ve spor öneriyoruz. 

Eğer bunlardan çözüm bulamazsak ameliyata yöneliyoruz.'

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