4 Mart Dünya Obezite Günü! Türkiye'nin En Obez İli Belli Oldu: Gece Yemekleriyle Ünlü!
4 Mart Dünya Obezite Günü! Türkiye'nin En Obez İli Belli Oldu: Gece Yemekleriyle Ünlü!
Türkiye, Avrupa’da fazla kilolu ve obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisi.
Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum.
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Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42’nci, erkeklerde ise 60’ıncı sırada.
Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum. Adana'da obezitenin bu kadar yaygın olmasında gece yemek kültürünün ciddi etkisi olduğu düşünülüyor.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Kuntay Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak şu uyarılarda bulundu 👇
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