Ekrem İmamoğlu, 'İkinci Erdoğan' Benzetmelerine Yanıt Verdi: "Anlamış Değilim"
Ekrem İmamoğlu, 'İkinci Erdoğan' Benzetmelerine Yanıt Verdi: "Anlamış Değilim"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İkinci Erdoğan' benzetmeleri hakkında konuştu. İmamoğlu, benzetmeye anlam veremediğini söyledi.
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Parlamento muhabirleriyle dan İstanbul’da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'İkinci Erdoğan' benzetmeleri soruldu.
Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre Ekrem İmamoğlu, siyaseten 'İkinci Erdoğan' olarak tanımlanmasına karşı çıkarak şunları söyledi: 👇
"Bu nedir Erdoğan potansiyeli? Anlamış değilim. Ben hayatım boyunca demokrat olma, 2019’da bile gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım iddiasını ortaya koyan ve vurgulayan birisiyim."
"Şeffaflığı vurgulayan biriyim. CHP’de siyaset yapan birisiyim. Çok taban tabana zıt bir durum. Hayatımda hiçbir zaman mış gibi yapmadım. Çok uyumlu olduğumuzu düşünmüyorum. ‘İkinci Erdoğan’ derken neyi kastediyorlar bilmiyorum, anlamış değilim."
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