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Almanya'nın Türkiye'den Aldığı Doktor Sayısı Ortaya Çıktı: Sayı Hızla Artıyor!

Almanya'nın Türkiye'den Aldığı Doktor Sayısı Ortaya Çıktı: Sayı Hızla Artıyor!

Almanya Doktor
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.03.2024 - 19:51

Türkiye, sağlıkta şiddet, alım gücünde yaşanan kayıp ve düşük ücretler nedeniyle büyük emekler vererek yetiştirdiği doktorları elinden kaçırmaya devam ediyor. Almanya kaptırdığımız doktor sayısının 2 bin 628'e ulaştığı ortaya çıktı. Türkiye bu sayıyla aynı zamanda ilk 10'da.

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Günümüzde yetiştirilmesi için en fazla masraf yapılan meslek doktorluk. Türkiye ise binbir zorluklarla yetiştirdiği doktorlarını Almanya'ya kaptırmaya devam ediyor.

Günümüzde yetiştirilmesi için en fazla masraf yapılan meslek doktorluk. Türkiye ise binbir zorluklarla yetiştirdiği doktorlarını Almanya'ya kaptırmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla ilkini Ağustos 2022, ikincisini Ağustos 2023 tarihinde çıkardığı ‘Beyaz Reform’, sağlık çalışanı göçünü durduramadı.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla ilkini Ağustos 2022, ikincisini Ağustos 2023 tarihinde çıkardığı ‘Beyaz Reform’, sağlık çalışanı göçünü durduramadı.

Türk Tabipler Birliği’nin açıkladığı verilere göre yurtdışında eğitim görmek veya çalışma amacıyla verilen ‘İyi Hal Belgesi’ne 2023 yılında 3025 sağlık çalışanı başvurdu.

Türk Tabipler Birliği’nin açıkladığı verilere göre yurtdışında eğitim görmek veya çalışma amacıyla verilen ‘İyi Hal Belgesi’ne 2023 yılında 3025 sağlık çalışanı başvurdu.

Almanya'da pek çok sektöre kalifiye iş gücü sıkıntısı devam ederken sağlık sisteminde yabancı pasaportla çalışanların sayısı da giderek artıyor.

Almanya'da pek çok sektöre kalifiye iş gücü sıkıntısı devam ederken sağlık sisteminde yabancı pasaportla çalışanların sayısı da giderek artıyor.

DW Türkçe'de yayınlanan bir habere göre, Almanya'da yabancı pasaportla çalışan doktor sayısı 60 bini geçerek rekor düzeye ulaştı.

Alman pasaportu olmayan doktorların geldiği ülkelerin başında 6 bin 120 doktor ile Suriye yer alırken, ikinci sırada 4 bin 668 doktor ile Romanya yer aldı. Avusturya'dan 2 bin 993 doktor Almanya'da görev yaparken, Yunanistan'dan 2 bin 943, Rusya'dan ise 2 bin 941 doktorun ülkede görev yaptığı bildirildi.

Alman pasaportu olmayan doktorların geldiği ülkelerin başında 6 bin 120 doktor ile Suriye yer alırken, ikinci sırada 4 bin 668 doktor ile Romanya yer aldı. Avusturya'dan 2 bin 993 doktor Almanya'da görev yaparken, Yunanistan'dan 2 bin 943, Rusya'dan ise 2 bin 941 doktorun ülkede görev yaptığı bildirildi.

Kaynak

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Türkiye'den gelerek Alman sağlık sistemi bünyesinde doktorluk mesleğini ifa eden doktor sayısı ise 2 bin 628 olarak açıklandı.

Türkiye'den gelerek Alman sağlık sistemi bünyesinde doktorluk mesleğini ifa eden doktor sayısı ise 2 bin 628 olarak açıklandı.

Almanya'da bir doktorun yetişmesi için ailesi ve Alman devleti yaklaşık 400 bin euro ödeme yapıyor.

Almanya'nın dünyadan ithal ettiği bu doktorlar sayesinde her yıl milyarlarca euro tasarruf ettiği de biliniyor.

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