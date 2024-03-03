Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Türkiye'nin Mucize Büyümesini Halk Neden Hissetmedi?
Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Türkiye'nin Mucize Büyümesini Halk Neden Hissetmedi?
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin kişi başına gelirini bir yılda dolar bazında yüzde 23 artırmasının altında yatan gerçekleri yazdı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üç gün önce 2023’e ait ‘Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ (GYSH) verilerini açıkladı. Kişi başına düşen milli gelirimiz ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.
Ancak dolar bazında bu kadar yüksek bir milli gelir artışının halkta yansımasının olmaması rakamlara eleştirileri beraberinde getirdi.
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, büyüme verilerine ilişkin Twitter (X) hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Mahfi Eğilmez, mucize büyümenin, dolar kurunun baskılanması, sığınmacıların toplam nüfusa dahil edilmemesi ve 'yüksek enflasyon cari fiyatlarla GSYH’nin şişirilmesine bağladı.
Mahfi Eğilmez'in paylaşımı 👇
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Eğilmez, tweet’inde dün yazdığı yazısını da paylaştı. Yazısında verileri bir ilüzyon olarak nitelendiren Eğilmez şunları kaydetti 👇
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Gelir dağılımındaki adaletsizlikten olabilir mi?Sistematik olarak fakirleştirildik,her sene bir önceki seneyi aratır hale geldi,keyfimizden giyim kuşamımızda... Devamını Gör
Çünkü zengin edilen ihracatçıların, nefes almayı yaşamak zanneden şeylerin cebine bir etkisi yoktur. Fakat beyinlerini uyuşturmada gayet etkili!
Yandaşa 💰 , vatandaşa 🍆