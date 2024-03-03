Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Türkiye'nin Mucize Büyümesini Halk Neden Hissetmedi?

“Enflasyonun çok yüksek olduğu ve kurun baskılandığı ekonomilerde GSYH ve kişi başına gelir artışlarının gerçeği yansıtmadığını, bu yüksek artışların bir illüzyondan ibaret olduğunu geçmişte birkaç kez anlattım.

Ekonomiyi olduğundan iyi göstermeye yönelik bu durumu elde etmek için kuru baskılamak, 2004–2014 arasında ülkede sahte bir cennet yaratmıştı.

Ne var ki yaşanan bu sahte cennet sonradan cehenneme dönüşmüştü.

Bu sorunu birçok kez yaşadık ama ders çıkaramadık ve yaşamı olduğundan iyi gösteren bu illüzyonlardan vazgeçemedik.”