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Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Türkiye'nin Mucize Büyümesini Halk Neden Hissetmedi?

Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Türkiye'nin Mucize Büyümesini Halk Neden Hissetmedi?

Mahfi Eğilmez Büyüme
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.03.2024 - 17:08

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin kişi başına gelirini  bir yılda dolar bazında yüzde 23 artırmasının altında yatan gerçekleri yazdı. 

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üç gün önce 2023’e ait ‘Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ (GYSH) verilerini açıkladı. Kişi başına düşen milli gelirimiz ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üç gün önce 2023’e ait ‘Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ (GYSH) verilerini açıkladı. Kişi başına düşen milli gelirimiz ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

Bu 2022 yılına göre dolar bazında yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyordu.

Ancak dolar bazında bu kadar yüksek bir milli gelir artışının halkta yansımasının olmaması rakamlara eleştirileri beraberinde getirdi.

Ancak dolar bazında bu kadar yüksek bir milli gelir artışının halkta yansımasının olmaması rakamlara eleştirileri beraberinde getirdi.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, büyüme verilerine ilişkin Twitter (X) hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, büyüme verilerine ilişkin Twitter (X) hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mahfi Eğilmez, mucize büyümenin, dolar kurunun baskılanması, sığınmacıların toplam nüfusa dahil edilmemesi ve 'yüksek enflasyon cari fiyatlarla GSYH’nin şişirilmesine bağladı.

Mahfi Eğilmez, mucize büyümenin, dolar kurunun baskılanması, sığınmacıların toplam nüfusa dahil edilmemesi ve 'yüksek enflasyon cari fiyatlarla GSYH’nin şişirilmesine bağladı.

Mahfi Eğilmez'in paylaşımı 👇

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Eğilmez, tweet’inde dün yazdığı yazısını da paylaştı. Yazısında verileri bir ilüzyon olarak nitelendiren Eğilmez şunları kaydetti 👇

Eğilmez, tweet’inde dün yazdığı yazısını da paylaştı. Yazısında verileri bir ilüzyon olarak nitelendiren Eğilmez şunları kaydetti 👇

“Enflasyonun çok yüksek olduğu ve kurun baskılandığı ekonomilerde GSYH ve kişi başına gelir artışlarının gerçeği yansıtmadığını, bu yüksek artışların bir illüzyondan ibaret olduğunu geçmişte birkaç kez anlattım. 

Ekonomiyi olduğundan iyi göstermeye yönelik bu durumu elde etmek için kuru baskılamak, 2004–2014 arasında ülkede sahte bir cennet yaratmıştı. 

Ne var ki yaşanan bu sahte cennet sonradan cehenneme dönüşmüştü. 

Bu sorunu birçok kez yaşadık ama ders çıkaramadık ve yaşamı olduğundan iyi gösteren bu illüzyonlardan vazgeçemedik.”

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Sucuklu Menemen

Gelir dağılımındaki adaletsizlikten olabilir mi?Sistematik olarak fakirleştirildik,her sene bir önceki seneyi aratır hale geldi,keyfimizden giyim kuşamımızda... Devamını Gör

Bozkurt

Çünkü zengin edilen ihracatçıların, nefes almayı yaşamak zanneden şeylerin cebine bir etkisi yoktur. Fakat beyinlerini uyuşturmada gayet etkili!

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Yandaşa 💰 , vatandaşa 🍆