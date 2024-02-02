Mahfi Eğilmez, Enflasyon ve Risk Priminin Neden Yükseldiğini Anlattı
Mahfi Eğilmez, Enflasyon ve Risk Priminin Neden Yükseldiğini Anlattı
Kaynak: https://www.mahfiegilmez.com/2024/02/...
İktisatçı Mahfi Eğilmez, 'Kendime Yazılar' isimli bloğunda, 'Öngörülebilirlik ve Belirsizlik' başlıklı yazısında, hukukun üstünlüğünün Türkiye'nin kredi risk primi ve ekonomi üzerindeki belirleyiciliğini anlattı. Hukuk kavramının öngörülebilirlik ve belirsizlik üzerindeki etkisini, 'Bu aşamada kuyruğunu kovalayan kedi yavrusunda olduğu gibi bir kısır döngü içine girilir, enflasyon yükseldikçe greedflasyon ve stoklama davranışları artar, bunlar arttıkça da enflasyon yükselir' ifadeleriyle anlattı.
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Mahfi Eğilmez, hukukun üstünlüğünün ekonomi üzerindeki etkilerini anlattı.
"Öngörülebilirliğin olduğu bir ortamda insanlar gelecek planlarını rahatlıkla yapabilirler ve ona göre davranırlar."
"Her iki davranış da sonuçta enflasyonun daha da yükselmesini getirir."
Vergide belirsizliğin, yatırımların ertelenmesine, hatta iptal edilmesine yol açacağını söyleyen Eğilmez, bu durumun ekonomiye zarar vereceğini belirtti.
Ülke riskinin ölçüldüğü CDS primi ve kredi notlarına da değinen Eğilmez, anlık değişebilen CDS priminin Türkiye için "tehlikeli eşiği ya da aşırı risk" bölgesinde olduğunu yani 300 baz puanın üzerinde bulunduğuna da dikkat çekti.
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"Hukukun öngörülemez olduğu bir ortamda hiçbir şey belirli değildir."
Mahfi Eğilmez, bir ülkenin belirsizlikten kurtularak öngörülebilir olması için ihtiyacı olanlar için de iki madde saydı:
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