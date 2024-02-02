Mahfi Eğilmez, Enflasyon ve Risk Priminin Neden Yükseldiğini Anlattı

Eğilmez, 'Bu aşamada kuyruğunu kovalayan kedi yavrusunda olduğu gibi bir kısır döngü içine girilir, enflasyon yükseldikçe greedflasyon ve stoklama davranışları artar, bunlar arttıkça da enflasyon yükselir' diyerek döngüyü tarif etti.

Öngörülebilirliği, vergi üzerinden de anlatan Eğilmez, 'Yılın ortasında hiç beklenmedik biçimde aynı konudan ikinci kez vergi alınması bütün planları, programları bozabilir' dedi.