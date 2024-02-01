Ekonominin Nostradamus'u Gibi: Seçimden Sonra Olacakları Anlatan Ünlü Ekonomist İçimizi Kararttı

2021 yılından bu yana süren ekonomideki sorunların 2024 yılı ortalarında zirveye ulaşması bekleniyor. Aslen enflasyondaki yükselişle oluşması beklenen ortamda halen Fed başta olmak üzere majör merkez bankalarının belirsiz olan yol haritaları TCMB'nin de elini zorlaştırıyor. Maaş zamlarını yeni alan çalışan ve emeklilerle, fiyatlarını güncelleme fırsatı yakalayan iş hayatı 2024 Ocak ayını zor geçirse de bir şekilde dayandı. Ancak Prof. Dr. Şenol Babuşcu özellikle Mart 2024 seçimleri sonrası öyle bir tablo çizdi ki bildiklerimizi duysak da içimiz karardı.