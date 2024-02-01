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Ekonominin Nostradamus'u Gibi: Seçimden Sonra Olacakları Anlatan Ünlü Ekonomist İçimizi Kararttı

Ekonominin Nostradamus'u Gibi: Seçimden Sonra Olacakları Anlatan Ünlü Ekonomist İçimizi Kararttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.02.2024 - 10:29 Son Güncelleme: 01.02.2024 - 10:31

2021 yılından bu yana süren ekonomideki sorunların 2024 yılı ortalarında zirveye ulaşması bekleniyor. Aslen enflasyondaki yükselişle oluşması beklenen ortamda halen Fed başta olmak üzere majör merkez bankalarının belirsiz olan yol haritaları TCMB'nin de elini zorlaştırıyor. Maaş zamlarını yeni alan çalışan ve emeklilerle, fiyatlarını güncelleme fırsatı yakalayan iş hayatı 2024 Ocak ayını zor geçirse de bir şekilde dayandı. Ancak Prof. Dr. Şenol Babuşcu özellikle Mart 2024 seçimleri sonrası öyle bir tablo çizdi ki bildiklerimizi duysak da içimiz karardı.

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2021 sonrasında hızlanan ekonomik bozulma, 2023 yılında seçim sonrasında değişen ekonomi yönetiminin çabalarıyla da henüz düzelme emareleri göstermiyor.

2021 sonrasında hızlanan ekonomik bozulma, 2023 yılında seçim sonrasında değişen ekonomi yönetiminin çabalarıyla da henüz düzelme emareleri göstermiyor.

2024 yılı mayıs-haziran aylarında enflasyondaki yükselişin zirveye ulaşması beklenirken, yüksek faiz seviyeleri de yatırım ve istihdam alanında etkili olacak.

2024 Mart ayında yerel seçimlerin olması, 2023 Mayıs sonrası çıkamadığımız seçim ekonomisinin sürmesine neden olurken, bu ortamda halen tam olarak hissedilmeyen ekonomik sorunların seçim sonrası neye dönüşeceğine dair eski banka yöneticisi Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu öyle bir manzara çizdi ki moralimiz bozulmadı dersek doğru olmaz.

2024 Mart ayında yerel seçimlerin olması, 2023 Mayıs sonrası çıkamadığımız seçim ekonomisinin sürmesine neden olurken, bu ortamda halen tam olarak hissedilmeyen ekonomik sorunların seçim sonrası neye dönüşeceğine dair eski banka yöneticisi Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu öyle bir manzara çizdi ki moralimiz bozulmadı dersek doğru olmaz.

"Seçimden sonra neler olacak?" paylaşımıyla Babuşcu maddeler halinde bizleri bekleyenlere dair bir projeksiyon paylaştı.

"Seçimden sonra neler olacak?" paylaşımıyla Babuşcu maddeler halinde bizleri bekleyenlere dair bir projeksiyon paylaştı.
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İlk maddede zamlar vardı. İşte Babuşcu'nun zam paketinde sıraldıkları: 

"Vergi artışları olacak..."

"Vergi artışları olacak..."

Prof. Dr. Babuşcu vergilerde beklediği artışları da şu şekilde sıraladı: 

  • ÖTV artışı (Özellikle otomobil ve alkollü içeceklerde)

  • Emlak vergisi artışı

  • Kurumlar vergisi artışı

  • Gelir vergisi artışı

  • Gelir vergisi stopajı artışı(Başta TL ve YP mevduat, YP fonlar ve YP diğer yatırım araçları)

  • Harçlar ve para cezaları artışı

"Yeni vergiler gelecek."

"Yeni vergiler gelecek."

Prof. Dr. Şenol Babuşcu vergi artışlarının yanında yeni vergilerin de hayatımıza girmesini bekliyor.    

Onlardan biri 'Servet vergisi' olurken, diğeri de 'Gayrimenkul vergisi(Emlak vergisinden ayrıca)' diyor.

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"Kredi kartlarına ciddi sınırlamalar" gelmesini bekleyen Babuşcu'nun söylemlerini ekonomi yönetimi de konuşmalarında sıklıkla vurguluyor.

"Kredi kartlarına ciddi sınırlamalar" gelmesini bekleyen Babuşcu'nun söylemlerini ekonomi yönetimi de konuşmalarında sıklıkla vurguluyor.

Kredi kartı harcamaları, alım gücü düşen vatandaşın enflasyondan bir nevi korunma yöntemi olurken, geçimini sağlamak konusunda destek olduğu gibi ekonomi yönetimi tarafından da tüketimi canlı tutarak enflasyonla mücadelede ekonominin soğumasını engelliyor. 

Babuşcu'nun beklediği kredi kartı hamleleri de şu şekilde: 'Limit azaltımı, faiz artışı, taksit sayısını azaltma, asgari ödeme artışı, nakit çekme limitini azaltma.'

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Nostradamus misali bir final yapıyor:

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Nostradamus misali bir final yapıyor:

  • Herşeye zam gelecek...

  • Her türlü vergi artacak...

  • Yeni vergiler gelecek...

Paylaşıma yapılan yorumlar da ilgi çekti.

Paylaşıma yapılan yorumlar da ilgi çekti.
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Seçimlerden sonra beklenen

Seçimlerden sonra beklenen
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Ekonomik önlemlerin

Ekonomik önlemlerin
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Herkesi tedirgin ettiği ortadayken,

Herkesi tedirgin ettiği ortadayken,
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Seçimlerden öncesi de tedirgin ediyordu.

Seçimlerden öncesi de tedirgin ediyordu.
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Siz ne dersiniz? Seçimden sonra neler olacak?

Siz ne dersiniz? Seçimden sonra neler olacak?

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