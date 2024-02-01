Ekonominin Nostradamus'u Gibi: Seçimden Sonra Olacakları Anlatan Ünlü Ekonomist İçimizi Kararttı
Ekonominin Nostradamus'u Gibi: Seçimden Sonra Olacakları Anlatan Ünlü Ekonomist İçimizi Kararttı
2021 yılından bu yana süren ekonomideki sorunların 2024 yılı ortalarında zirveye ulaşması bekleniyor. Aslen enflasyondaki yükselişle oluşması beklenen ortamda halen Fed başta olmak üzere majör merkez bankalarının belirsiz olan yol haritaları TCMB'nin de elini zorlaştırıyor. Maaş zamlarını yeni alan çalışan ve emeklilerle, fiyatlarını güncelleme fırsatı yakalayan iş hayatı 2024 Ocak ayını zor geçirse de bir şekilde dayandı. Ancak Prof. Dr. Şenol Babuşcu özellikle Mart 2024 seçimleri sonrası öyle bir tablo çizdi ki bildiklerimizi duysak da içimiz karardı.
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2021 sonrasında hızlanan ekonomik bozulma, 2023 yılında seçim sonrasında değişen ekonomi yönetiminin çabalarıyla da henüz düzelme emareleri göstermiyor.
2024 Mart ayında yerel seçimlerin olması, 2023 Mayıs sonrası çıkamadığımız seçim ekonomisinin sürmesine neden olurken, bu ortamda halen tam olarak hissedilmeyen ekonomik sorunların seçim sonrası neye dönüşeceğine dair eski banka yöneticisi Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu öyle bir manzara çizdi ki moralimiz bozulmadı dersek doğru olmaz.
"Seçimden sonra neler olacak?" paylaşımıyla Babuşcu maddeler halinde bizleri bekleyenlere dair bir projeksiyon paylaştı.
"Vergi artışları olacak..."
"Yeni vergiler gelecek."
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"Kredi kartlarına ciddi sınırlamalar" gelmesini bekleyen Babuşcu'nun söylemlerini ekonomi yönetimi de konuşmalarında sıklıkla vurguluyor.
Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Nostradamus misali bir final yapıyor:
Paylaşıma yapılan yorumlar da ilgi çekti.
Seçimlerden sonra beklenen
Ekonomik önlemlerin
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Herkesi tedirgin ettiği ortadayken,
Seçimlerden öncesi de tedirgin ediyordu.
Siz ne dersiniz? Seçimden sonra neler olacak?
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