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Bankaların Maaş Zamları Ortaya Çıktı: Hangi Banka Personelinin Maaşına Ne Kadar Zam Yaptı?

Bankaların Maaş Zamları Ortaya Çıktı: Hangi Banka Personelinin Maaşına Ne Kadar Zam Yaptı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.01.2024 - 12:19

Asgari ücrete yüzde 49, memur ve emeklilere de yüzde 49,25 zam yapılırken, halen birçok özel sektör çalışan zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Bankaların maaş zamları da merak konusu oluyor. Birçok banka zam oranlarını açıklarken, ortaya çıkan tabloda yine asgari ücretin baz alındığı görülüyor.

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2023 yılını yüzde 64,77 enflasyon oranıyla tamamlarken, maaş zamları da "TÜİK" nazarında hesaplanmaya devam ediyor.

2023 yılını yüzde 64,77 enflasyon oranıyla tamamlarken, maaş zamları da "TÜİK" nazarında hesaplanmaya devam ediyor.

Enflasyondaki hızlanmayla 2021 yılından bu yana yılda iki defaya dönüşen maaş zamları 2023 Temmuz ayında asgari ücrette yüzde 34, memur ve emeklilere de enflasyon farkından doğan yaklaşık yüzde 25 oranında zam verilmişti.

2023 yılı ikinci yarısında yüzde 37,57 olarak açıklanan TÜİK enflasyonuna göre asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49, memur ve emeklilere de yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı.

2023 yılı ikinci yarısında yüzde 37,57 olarak açıklanan TÜİK enflasyonuna göre asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49, memur ve emeklilere de yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı.

Ancak özel sektörde bu yıl sosyal medyaya da yansıyan bir sessizlik hakim olurken, bir kısım ayın son iş günü bir kesim de ayın 1-5 ve 15. iş gününde maaşlarını alacaklar ama zam oranlarından bihaberler.

Zamda gizlilik isyanı sosyal medyayı da ele geçirdi.

Bankaların birçoğunda ise zam oranları belli oldu. Paramedya sitesinden derlenen bankaların maaş zam oranları şu şekilde oldu.

Bankaların birçoğunda ise zam oranları belli oldu. Paramedya sitesinden derlenen bankaların maaş zam oranları şu şekilde oldu.

Garanti Bankası yeni yılı beklemeden zam oranını açıklamıştı.

Garanti Bankası yeni yılı beklemeden zam oranını açıklamıştı.

Garanti Bankası (Garanti BBVA) asgari ücret zammının ertesi günü açıkladığı personel maaş zammını yüzde 50 olarak belirlemişti. 

Banka, tüm personele yüzde 50 zam yaparken, yemek ücretini de 240 TL olarak belirlemişti. Kaynak: Yeniçağ

Odeabank personeline yüzde 30 ila 40 arası zam yaptı.

Odeabank personeline yüzde 30 ila 40 arası zam yaptı.

Bankanın 2024 yılı için personel zam oranı yüzde 30 ile 40 arasında açıklanırken, maaşı düşük kalan personele yüksek oran olan yüzde 40 üzerinden zam yapılırken, bir çok personel ise yüzde 30 zam aldı. Banka çalışanlarının zam oranlarına tepki gösterdiği iddia edildi.

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DenizBank, maaş zamlarıyla yan haklardaki iyileştirmeleri yüzde 50 oranında tuttu.

DenizBank, maaş zamlarıyla yan haklardaki iyileştirmeleri yüzde 50 oranında tuttu.

DenizBank, 2024 yılı için banka genelinde yüzde 50'nin üzerinde zam yaptığı iddia edilirken, 'iller arası geçim endeksini' dikkate aldı. 

İstanbul ile Anadolu'daki çalışanlara farklı zam oranları belirlenirken, özel sağlık sigortası poliçelerine diş ve gözlük teminatı da eklenirken, yemek ücretlerini yüzde 65, yol ücretleri ve BES işveren katkı paylarını da yüzde 50 oranında artırdı.

Akbank çalışanlarına 2024 yılında yüzde 50,5 oranında zam yaptı.

Akbank çalışanlarına 2024 yılında yüzde 50,5 oranında zam yaptı.

Akbank üst yönetimi, enflasyon ve makroekonomik veriler, performans, piyasa maaş ortalamaları, banka içindeki ücret dengesi ve çalışanlarının gelişimini gözeterek, personele ortalama yüzde 50,5 zam yaptığını duyurdu. Akbank'ın 770 şubesi ve 12 bin personeli bulunuyor.

Yapı Kredi Bankası, sendika ile anlaşarak zam oranını belirledi.

Yapı Kredi Bankası, sendika ile anlaşarak zam oranını belirledi.

Yapı Kredi Bankası, Basisen ile yaklaşık 2 aylık görüşmelerin sonucunda 2024 ilk 6 ayı için yüzde 45 zam oranında anlaştı. 

Basisen üyelerine, 'Ülkemizde yaşamakta olduğumuz ekonomik zorluklarda dikkate alınarak üyelerimizin refah düzeyini arttırabilmek adına işveren heyetiyle yapılan uzun görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesi ile 6 aylık zam oranının yüzde 45 olarak uygulanması kararlaştırıldı' şeklinde bir bildiri gönderdi.

QNB Finansbank ortalama yüzde 50 oranında zam yaptı.

QNB Finansbank ortalama yüzde 50 oranında zam yaptı.

QNB Finansbank 2024 yılı için maaş artışını performans ve görev bazlı dağılımla birlikte yüzde 48 ila 56 arasında dağıtırken, enflasyon ve gelişmelerin de yakından takip edileceği bilgisini verdi.

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