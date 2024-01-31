Bankaların Maaş Zamları Ortaya Çıktı: Hangi Banka Personelinin Maaşına Ne Kadar Zam Yaptı?
Bankaların Maaş Zamları Ortaya Çıktı: Hangi Banka Personelinin Maaşına Ne Kadar Zam Yaptı?
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2023 yılını yüzde 64,77 enflasyon oranıyla tamamlarken, maaş zamları da "TÜİK" nazarında hesaplanmaya devam ediyor.
2023 yılı ikinci yarısında yüzde 37,57 olarak açıklanan TÜİK enflasyonuna göre asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49, memur ve emeklilere de yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı.
Bankaların birçoğunda ise zam oranları belli oldu. Paramedya sitesinden derlenen bankaların maaş zam oranları şu şekilde oldu.
Garanti Bankası yeni yılı beklemeden zam oranını açıklamıştı.
Odeabank personeline yüzde 30 ila 40 arası zam yaptı.
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DenizBank, maaş zamlarıyla yan haklardaki iyileştirmeleri yüzde 50 oranında tuttu.
Akbank çalışanlarına 2024 yılında yüzde 50,5 oranında zam yaptı.
Yapı Kredi Bankası, sendika ile anlaşarak zam oranını belirledi.
QNB Finansbank ortalama yüzde 50 oranında zam yaptı.
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