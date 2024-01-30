Aldığı Zammı Maaşı Yatmadan Öğrenemeyen Gariban Beyaz Yakanın Allah'a Yakarışı Arşı Titretti

Ocak ayının son günü ya da şubat ayı 1-5-15'inde maaşı yatan özel sektör çalışanlarının çoğu, geçen yıl geçici sandığı zam oranı öğrenmeme furyasının kalıcı hale geldiğini görerek zamlı maaşının yatmasını bekliyor. Ancak ruhani boyutta giderek de Allah'a yönelişi de dikkat çekiyor.