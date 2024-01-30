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Aldığı Zammı Maaşı Yatmadan Öğrenemeyen Gariban Beyaz Yakanın Allah'a Yakarışı Arşı Titretti

Aldığı Zammı Maaşı Yatmadan Öğrenemeyen Gariban Beyaz Yakanın Allah'a Yakarışı Arşı Titretti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.01.2024 - 14:38

Enflasyonist sürecin kazananı yalnız zenginler olurken, kaybedenler içinden kaybeden beğenmeye çalışıyoruz. Kaybedenler kulübünün liderlik bayrağı ise metropol beyaz yakalarına devroldu. 2024 yılında yapılan maaş zamlarını ise henüz öğrenemeyenlerin şubatta yatacak maaşını beklerken, Allah'a yakarışı dikkat çekti.

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Enflasyonun adeta hayatına ortak olduğu çalışan kesimde isyan artık saklanamıyor.

Enflasyonun adeta hayatına ortak olduğu çalışan kesimde isyan artık saklanamıyor.

Giderek eriyen beyaz yaka ilk zamanlar kampçı gibi yemeğini, kahvesini yanında taşırken, sonrasında hayat standardından ödün verdi. Bekarsa ev arkadaşı buldu, evliyse tatilini kayınvalidesinin yazlığına taşıdı, çocuğunu da özel okuldan almak zorunda kaldı.

2024 yılında ise yüzde 50 seviyelerinde olan asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarına, beyaz yaka Bihter'in gözleri önünde birbirini seven Behlül'le Nihal gibi bakıyor.

2024 yılında ise yüzde 50 seviyelerinde olan asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarına, beyaz yaka Bihter'in gözleri önünde birbirini seven Behlül'le Nihal gibi bakıyor.
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Ocak ayının son günü ya da şubat ayı 1-5-15'inde maaşı yatan özel sektör çalışanlarının çoğu, geçen yıl geçici sandığı zam oranı öğrenmeme furyasının kalıcı hale geldiğini görerek zamlı maaşının yatmasını bekliyor. Ancak ruhani boyutta giderek de Allah'a yönelişi de dikkat çekiyor.

Sosyal medyada yapılan bir zam haykırışı din alimlerinin deyimiyle "arşı titretti."

Sosyal medyada yapılan bir zam haykırışı din alimlerinin deyimiyle "arşı titretti."
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Maaş zamlarında adrenalin dozu giderek artarken,

Maaş zamlarında adrenalin dozu giderek artarken,
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Herkesin süresi farklıydı.

Herkesin süresi farklıydı.
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Çalışanlarına küçük sürprizler yapan patronlardan,

Çalışanlarına küçük sürprizler yapan patronlardan,
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Zamanı geri sarmak isteyenlere yorum doluydu.

Zamanı geri sarmak isteyenlere yorum doluydu.
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Yurt dışında da "enflasyon olduğunu" unutanlar olurken,

Yurt dışında da "enflasyon olduğunu" unutanlar olurken,
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Genel soruna parmak basanlar da görüldü.

Genel soruna parmak basanlar da görüldü.
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Zam haberi bile bir haberdi.

Zam haberi bile bir haberdi.
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Enflasyon mu diyeyim, yoksa sen mi açıklamak ister misin kapitalizm?

Enflasyon mu diyeyim, yoksa sen mi açıklamak ister misin kapitalizm?
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Beyaz yakalının hiç gerçekleştiremeyeceği hayallerinden de bahsedenler olurken,

Beyaz yakalının hiç gerçekleştiremeyeceği hayallerinden de bahsedenler olurken,
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Ekonomide genel sorunu da dile getirdiler.

Ekonomide genel sorunu da dile getirdiler.
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"Coğrafya kaderdir."

"Coğrafya kaderdir."
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Beyaz yakayı son 3 yıldır en iyi özetleyen kelime: "Gariban"

Beyaz yakayı son 3 yıldır en iyi özetleyen kelime: "Gariban"
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Herkes kendi durumuna göre dua etmeye yöneldi.

Herkes kendi durumuna göre dua etmeye yöneldi.
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Abartanlar da vardı.

Abartanlar da vardı.
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Dua edenler gün gün kategorilere ayrılırken,

Dua edenler gün gün kategorilere ayrılırken,
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Öğrenenler de duaya sığındı.

Öğrenenler de duaya sığındı.
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Sektörünü söylemeden ne iş yaptığını açıklayanlar da oldu.

Sektörünü söylemeden ne iş yaptığını açıklayanlar da oldu.
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Zamlarını bilmelerine rağmen duadan vazgeçmeyenler de oldu.

Zamlarını bilmelerine rağmen duadan vazgeçmeyenler de oldu.
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Beyaz yakanın ana sorunu ise zaten ortadaydı. Sizin zammınız belli oldu mu?

Beyaz yakanın ana sorunu ise zaten ortadaydı. Sizin zammınız belli oldu mu?
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