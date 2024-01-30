Mahfi Eğilmez, Orta Sınıfın Yok Oluşunu Yazdı: Adaletsizlik Ne Zaman Başladı?

İlki sıfır ve 1 bir arasında değişen, sıfıra yaklaştıkça eşitlik, 1'e yaklaştıkça da eşitsizlik göstergesi olan 'Gini Katsayısı.' 'Tablolara göre, gelir dağılımı 2022'de 2021'e göre daha da bozulmuş' diyen Mahfi Eğilmez, ikinci ölçünün de en yüksek paya sahip olan yüzde 20’lik nüfusun elde ettiği gelirle, en düşük paya sahip olan yüzde 20’lik nüfusun elde ettiği gelir arasındaki fark yani 'P80/P20 Oranı.'

P80/P20 Oranı da 2022’de bir önceki yıla göre yükseliyor.