Mahfi Eğilmez, Orta Sınıfın Yok Oluşunu Yazdı: Adaletsizlik Ne Zaman Başladı?
Mahfi Eğilmez, Orta Sınıfın Yok Oluşunu Yazdı: Adaletsizlik Ne Zaman Başladı?
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, TÜİK'in açıkladığı gelir dağılımı verilerindeki eşitsizliğin giderek bozulduğuna dikkat çekerken, orta sınıfın yok olmasına neden olan süreci anlattı.
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TÜİK gelir dağılımı verilerini açıkladı. Verilerde gelir adaletsizliğindeki bozulma dikkat çekiciydi.
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez de gelir dağılımındaki eşitsizliği inceledi. Nüfusun yüzde 20'lik kısmı gelirden yüzde 49,7 pay alırken, geri kalan yüzde 80 de GSYH'nin kalan yarısını bölüşüyordu.
2021 yılı sonuçlarıyla karşılaştırmalı tablo👇 hazırlayan Eğilmez, gelir dağılımındaki eşitlik ya da eşitsizliğin ölçüldüğü iki veriyi açıkladı.
GSYH’nin yani milli gelirin nasıl paylaşıldığına daha yakından bakmak için de Eğilmez bu tabloya 👇dikkat çekiyor.
Eğilmez, gelir dağılımında yaşanan bozulmanın en temel nedenini 2021 Eylül ayında başlayan ve 2023 seçimlerine dek devam eden faiz indirimleri olarak açıklıyor.
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Gelir dağılımındaki bu bozulmanın orta sınıfın giderek yok olması olgusuyla örtüştüğünü belirten Eğilmez, ikinci ve üçüncü yüzde 20’lik gelir grubundaki gelir azalmasının ortalamanın çok altındaki kalmasıyla bu gözlemi de doğruluyor.
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