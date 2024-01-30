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"Hikmetin Sual Olunmaz": Enflasyonu Düşürmeyi "Allah'a Sorun" Diyen Hocaya Özgür Demirtaş Dua Etti

"Hikmetin Sual Olunmaz": Enflasyonu Düşürmeyi "Allah'a Sorun" Diyen Hocaya Özgür Demirtaş Dua Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.01.2024 - 12:45 Son Güncelleme: 30.01.2024 - 12:54

2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Nas var, nas' diyerek desteklediği faiz indirimleri sonrasında hızlanan enflasyondaki yükselişle mücadele sürerken, hocaların ekonomi konusundaki vaazları da dikkat çekiyor. Bir hoca ekonominin nasıl düzeleceğine dair verdiği bilgilerde 'Allah'a sorun' derken, Özgür Demirtaş da Allah'tan istemekte gecikmedi ancak isteği biraz farklıydı.

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Hayatımıza faiz ve nas söylemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla girmişti. 2021 yılında başlayan faiz indirimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla faizlerde indirimin devam edeceğini dile getirmiş ve "hükümlerin" bu yönde olduğunu iletmişti.

Hayatımıza faiz ve nas söylemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla girmişti. 2021 yılında başlayan faiz indirimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla faizlerde indirimin devam edeceğini dile getirmiş ve "hükümlerin" bu yönde olduğunu iletmişti.

Dönemin ekonomi yönetimindeki Bakan Nureddin Nebati ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da ekonomi politikalarını bu yönde belirlemişti. Ancak Haziran 2023'te değişen ekonomi yönetiminde Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yön değiştirmiş ve faizler de yükselişe geçilmişti.

Ancak ünlü ekonomistlerin deyimiyle "rasyonel" politikalara dönüşte hem geç kalındı hem de sadece para politikaları üzerinden enflasyonla mücadele edildiğinden ekonomideki iyileşme henüz görülmedi. Bu durumda bir hocanın söyledikleri de gündem oldu.

Ancak ünlü ekonomistlerin deyimiyle "rasyonel" politikalara dönüşte hem geç kalındı hem de sadece para politikaları üzerinden enflasyonla mücadele edildiğinden ekonomideki iyileşme henüz görülmedi. Bu durumda bir hocanın söyledikleri de gündem oldu.

“Eğer Allah'a sorarsak enflasyon düşer" diyen bir hocanın söylemlerinde "Şu anki kriz nasıl çözülür Kur’an-ı Kerim’de yazıyor” ifadeleri de dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan hocanın söylemlerine Özgür Demirtaş, Allah'tan sabır istemek yoluyla yorum yaptı.

Sosyal medyada gündem olan hocanın söylemlerine Özgür Demirtaş, Allah'tan sabır istemek yoluyla yorum yaptı.
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Kur'an-ı Kerim'de enflasyonla ilgili hükümler yerine genel olarak ticarete yönelik hükümlerin "faiz" üzerinden olduğu da görülürken,

Kur'an-ı Kerim'de enflasyonla ilgili hükümler yerine genel olarak ticarete yönelik hükümlerin "faiz" üzerinden olduğu da görülürken,
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Sosyal medyada ise hocanın söyledikleri ilgi çekti.

Sosyal medyada ise hocanın söyledikleri ilgi çekti.
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İşte “Eğer Allah'a sorarsak enflasyon düşer" diyen hocanın söylediklerine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte “Eğer Allah'a sorarsak enflasyon düşer" diyen hocanın söylediklerine yapılan yorumlardan bazıları.
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