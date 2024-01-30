"Hikmetin Sual Olunmaz": Enflasyonu Düşürmeyi "Allah'a Sorun" Diyen Hocaya Özgür Demirtaş Dua Etti

2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Nas var, nas' diyerek desteklediği faiz indirimleri sonrasında hızlanan enflasyondaki yükselişle mücadele sürerken, hocaların ekonomi konusundaki vaazları da dikkat çekiyor. Bir hoca ekonominin nasıl düzeleceğine dair verdiği bilgilerde 'Allah'a sorun' derken, Özgür Demirtaş da Allah'tan istemekte gecikmedi ancak isteği biraz farklıydı.