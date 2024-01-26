ABD'den Bir Faiz İndirim Tahmini Daha Geldi: "Faizi Yükseltmek Enflasyon İçin Yeterli Olmayabilir"
ABD'den Bir Faiz İndirim Tahmini Daha Geldi: "Faizi Yükseltmek Enflasyon İçin Yeterli Olmayabilir"
Goldman Sachs, dün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 250 baz puan artırarak %45,00'e yükselten, TCMB'nin 2024 sonuna kadar faizi yüzde 25'e indireceğini düşünüyor.
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Goldman Sachs, TCMB'nin politika faizini 2024 sonuna kadar yüzde 25'e indireceğini düşünüyor.
Politika gevşetmenin üçüncü çeyrekte başlamasını bekliyor.
"TCMB'nin faizi getirdiği seviye enflasyonu dizginlemek için yeterli olmayabilir."
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