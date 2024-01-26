ABD'den Bir Faiz İndirim Tahmini Daha Geldi: "Faizi Yükseltmek Enflasyon İçin Yeterli Olmayabilir"

Fintech firması Conotoxia'nın piyasa analisti Bartosz Sawicki, TCMB'nin faiz artırım döngüsünü son bir kez daha %45'e çıkararak sonlandıracağının sinyalini vermesinin ardından, Türkiye'nin faiz artırım döngüsünün yükselen fiyat enflasyonunu dizginlemek için yeterli olmayabileceğini söyledi.

Sawicki yayınladığı yatırımcı notunda, geçen yıl TCMB'de yeni bir başkanın yönetiminde başlayan döngünün, yıl sonunda yaklaşık %65 olan enflasyonu kararlı bir şekilde dizginlemek için yeterli olmayabileceğini savundu.

Bazı temel fiyat baskılarının iyileştiğini belirten Sawicki, 'Ancak, enflasyonist baskıların temel nedeni olan gevşek para politikası, derin negatif reel faiz oranları ve liranın sürekli zayıflığının kısır karışımı değişmeden kalmaya devam ediyor' diye konuştu