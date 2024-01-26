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ABD'den Bir Faiz İndirim Tahmini Daha Geldi: "Faizi Yükseltmek Enflasyon İçin Yeterli Olmayabilir"

ABD'den Bir Faiz İndirim Tahmini Daha Geldi: "Faizi Yükseltmek Enflasyon İçin Yeterli Olmayabilir"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.01.2024 - 15:07

Goldman Sachs, dün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 250 baz puan artırarak %45,00'e yükselten, TCMB'nin 2024 sonuna kadar faizi yüzde 25'e indireceğini düşünüyor.

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Goldman Sachs, TCMB'nin politika faizini 2024 sonuna kadar yüzde 25'e indireceğini düşünüyor.

Goldman Sachs, TCMB'nin politika faizini 2024 sonuna kadar yüzde 25'e indireceğini düşünüyor.

Goldman yayınladığı yatırımcı notunda, 'Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş gözlenene ve enflasyon beklentileri ile TCMB'nin öngördüğü tahmin aralığı birbirine yakınsayana kadar politika faizinin mevcut seviyesinin korunacağını belirtmiştir. Bu bizim düşüncemizle uyumludur; zira TCMB'nin para politikasını gevşetmeye, ücret artışları ve enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasından kaynaklanan geçişkenliğin azalmasının ardından ardışık enflasyonun yeniden keskin bir şekilde düşmeye başlamasını beklediğimiz 3. çeyrekten itibaren başlayabileceğini düşünüyoruz' dedi.

Politika gevşetmenin üçüncü çeyrekte başlamasını bekliyor.

Politika gevşetmenin üçüncü çeyrekte başlamasını bekliyor.

Mevcut politika duruşunun korunduğu ve para arzı artış hızının mevcut ardışık hızda devam ettiği varsayımıyla, 2024 yılında yılsonu enflasyonunun %42,6 olan konsensüsün oldukça altında, %30 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Goldman Sachs, 'Enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı düşmesiyle birlikte, mevcut piyasa fiyatlamasının aksine, gevşeme döngüsüne yıl ortasında başlamanın prematüre olmayacağını düşünüyoruz' değerlendirmesini yaptı.

'Politikanın 2024 yılının ikinci yarısında gevşetilmesinin TL üzerinde aşırı bir baskı yaratacağını düşünmüyoruz ve TCMB'nin 2024 yılı sonuna kadar faizleri %25'e indireceğini düşünüyoruz' ifadelerini kullanan Goldman Sachs, TCMB'nin enflasyona yönelik kalıcı ve kayda değer bir riskin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu yeniden değerlendireceğini de ekledi.

TCMB'nin faiz kararının ardından Morgan Stanley de tahminini açıklamıştı.

"TCMB'nin faizi getirdiği seviye enflasyonu dizginlemek için yeterli olmayabilir."

"TCMB'nin faizi getirdiği seviye enflasyonu dizginlemek için yeterli olmayabilir."

Fintech firması Conotoxia'nın piyasa analisti Bartosz Sawicki, TCMB'nin faiz artırım döngüsünü son bir kez daha %45'e çıkararak sonlandıracağının sinyalini vermesinin ardından, Türkiye'nin faiz artırım döngüsünün yükselen fiyat enflasyonunu dizginlemek için yeterli olmayabileceğini söyledi.

Sawicki yayınladığı yatırımcı notunda, geçen yıl TCMB'de yeni bir başkanın yönetiminde başlayan döngünün, yıl sonunda yaklaşık %65 olan enflasyonu kararlı bir şekilde dizginlemek için yeterli olmayabileceğini savundu.

Bazı temel fiyat baskılarının iyileştiğini belirten Sawicki, 'Ancak, enflasyonist baskıların temel nedeni olan gevşek para politikası, derin negatif reel faiz oranları ve liranın sürekli zayıflığının kısır karışımı değişmeden kalmaya devam ediyor' diye konuştu

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