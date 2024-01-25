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Morgan Stanley'den Türkiye İçin Faiz Analizi: Merkez Bankası Faiz İndirimlerine Ne Zaman Başlayacak?

Morgan Stanley'den Türkiye İçin Faiz Analizi: Merkez Bankası Faiz İndirimlerine Ne Zaman Başlayacak?

Faiz İndirimi Morgan Stanley
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 20:02

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, Türkiye için faiz öngörüsünde bulundu. Bankaya göre, yeni ekonomi yönetimi ile birlikte güçlü faiz artış sürecine giren Türkiye'de ilk faiz indirimi 2024'ün 4.çeyreğinde yapılacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini bugün 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkarmıştı. Para Politikası Kurulu (PPK) kararında ayrıca ‘gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı’ belirtilerek faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini bugün 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkarmıştı. Para Politikası Kurulu (PPK) kararında ayrıca ‘gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı’ belirtilerek faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verilmişti.

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley'nin ekonomistlerinden Hande Küçük, bugün yayımladığı notta Merkez Bankası’nın (MB) ilk faiz indirimine ilişkin tahminlerini paylaştı.

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley'nin ekonomistlerinden Hande Küçük, bugün yayımladığı notta Merkez Bankası’nın (MB) ilk faiz indirimine ilişkin tahminlerini paylaştı.

Notta, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyondaki düşüş hızına ilişkin riskler göz önüne alındığında, ilk faiz indiriminin 2024 yılının 4’üncü çeyreğinde yapılabileceği öngörüldü.

Notta, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyondaki düşüş hızına ilişkin riskler göz önüne alındığında, ilk faiz indiriminin 2024 yılının 4’üncü çeyreğinde yapılabileceği öngörüldü.

Morgan Stanley'nin sene sonu için politika faiz beklentisi ise yüzde 40.

Morgan Stanley'nin sene sonu için politika faiz beklentisi ise yüzde 40.

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