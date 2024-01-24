Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel: "En Düşük Emekli Maaşı 25 Bin TL Olacaktı"
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel: "En Düşük Emekli Maaşı 25 Bin TL Olacaktı"
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, 2008 yılında değiştirilen sistem nedeniyle emekli maaşlarının çok düşük kaldığını söyledi. Tezel'e göre sistem değişmeseydi en düşük emekli maaşı bugün 25 bin TL seviyesinde olacaktı.
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Sosyal Güvenlik Uzman Ali Tezel, KRT'de 10 bin TL'ye çıkarılan taban emekli maaşına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ali Tezel, çok düşük olduğu gerekçesiyle eleştirilen emekli maaşı rakamlarının 2008 yılında yapılan sistem değişikliğinden kaynaklandığını anlattı.
Ali Tezel bir emeklinin 2008 yılı öncesi aylık brüt kazancının yüzde 70'ini emekli maaşı olarak aldığı bir sistemin olduğunu ancak daha sonra yapılan değişiklikle bu oranın yüzde 28'e çekildiğini söyledi.
Ali Tezel, eski sistem devam etseydi en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusuna da yanıt verdi. Tezel'in hesabına göre eski sistemde şu an en düşük emekli maaşı SSK emeklileri için 25 bin TL, Bağ-Kur emeklileri için ise 20 bin TL olacaktı.
Ali Tezel'in en düşük emekli maaşına ilişkin açıkalamaları 👇
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında en düşük emekli maaşını 10 bin TL olarak açıklamıştı.
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