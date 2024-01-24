Erdoğan'dan Emekli Zammı Açıklaması: "Emeklilerle Kimse Aramızı Bozamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş zamının ikinci kez revize edilmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'SSK ve Bağkur emeklilerimizin artışını memur emeklilerimizin seviyesine çıkarma kararı aldık. Yüzde 49.25 olarak uygulayacağız.Emeklileri seçimden seçime hatırlayanlar başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz.' dedi.