Erdoğan'dan Emekli Zammı Açıklaması: "Emeklilerle Kimse Aramızı Bozamaz"
Erdoğan'dan Emekli Zammı Açıklaması: "Emeklilerle Kimse Aramızı Bozamaz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş zamının ikinci kez revize edilmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'SSK ve Bağkur emeklilerimizin artışını memur emeklilerimizin seviyesine çıkarma kararı aldık. Yüzde 49.25 olarak uygulayacağız.Emeklileri seçimden seçime hatırlayanlar başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz.' dedi.
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Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklenti oluşturmuştu.
Erdoğan'ın ilk olarak yüzde 42,6'ya yükselttiği emekliye zam oranı dün bir kez daha revize edilerek yüzde 49,25 yapılmıştı. Kararı TRT Haber'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda emekli zammı ile ilgili konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: "Emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 16 milyon emeklinin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Gelen talepler doğrultusunda bakanlarımızı talimatlandırmıştım. SSK ve Bağkur emeklilerimizin artışını memur emeklilerimizin seviyesine çıkarma kararı aldık. Yüzde 49.25 olarak uygulayacağız."
"Emeklileri seçimden seçime hatırlayanlar başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne zaman gururlanacak işler yapılsa bunlar rahatsız oluyor."
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