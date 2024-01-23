Gazeteci Cem Küçük'ten Emekliye Ek Zam Yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kaybına Bağladı
Gazeteci Cem Küçük'ten Emekliye Ek Zam Yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kaybına Bağladı
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Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklenti oluşturmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişme ile artış oranı yüzde 42,6'ya yükselmişti. Ancak bu oran da enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emeklileri mutlu etmemişti.
Son olarak bugün TRT Haber'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklileri ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz." açıklaması yaptı.
Emekli zammı sonrası oranların düşük olduğu yönünde birçok çıkış yapan hükümete yakın gazetecilerden Cem Küçük, son yapılan düzeltmeyi hükümetin yaşayacağı oy kaybına bağladı.
Cem Küçük, HabertTürk'teki canlı yayında zam haberi sonrası şunları söyledi: "Erdoğan akıllı bir siyasetçi. Eğer bunu yapmasaydı oyu çok düşecekti. Daha bugün markette kasa görevlisi bir arkadaşa söylemiştim; 'Erdoğan önündeki anketleri gördüğü an bunu yüzde 50 yapar' dedim. Benim için sürpriz değil" ifadelerini kullandı.
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Cem Küçük'ün emekli zamlarıyla ilgili yaptığı konuşma
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