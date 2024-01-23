Gazeteci Cem Küçük'ten Emekliye Ek Zam Yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kaybına Bağladı

Gazeteci Cem Küçük, HaberTürk TV'de SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikinci kez yapılan emekli maaş zammını yorumladı. Küçük, yüzde 42,6 olan ilk zam oranı sonrası AK Parti'nin oylarında erime yaşandığını söyledi ve 'Erdoğan önüne giden ilk anket sonrası 'bunu yüzde 50 yapar' dedim' ifadelerini kullandı.