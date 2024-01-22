Yıllarca 'MİT'e Yakın Bir Gazeteci' Sanıldı: MİT'ten Cem Küçük'e Veto İddiası

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kuruluş yıldönümü etkinliğine davet edilen gazetecilerle ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. Özkök, birçok gazetecinin aksine yıllarca MİT'e yakın bir gazeteci olarak lanse edilen Cem Küçük'ün davetliler arasında bulunmadığını belirtti.