Yıllarca 'MİT'e Yakın Bir Gazeteci' Sanıldı: MİT'ten Cem Küçük'e Veto İddiası
Yıllarca 'MİT'e Yakın Bir Gazeteci' Sanıldı: MİT'ten Cem Küçük'e Veto İddiası
Gazeteci Ertuğrul Özkök, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kuruluş yıldönümü etkinliğine davet edilen gazetecilerle ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. Özkök, birçok gazetecinin aksine yıllarca MİT'e yakın bir gazeteci olarak lanse edilen Cem Küçük'ün davetliler arasında bulunmadığını belirtti.
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Gazeteci Ertuğrul Özkök Haber10'daki köşe yazısında, MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen etkinliğe davet edilen gazetecileri yazdı. Özkök, yazısında etkinliğe davet edilen gazetecilerin yoğun olarak iktidara yakın isimler olduğunu ifade etti.
Tarihçi İlber Ortaylı'nın da davetliler arasında bulunduğunu belirten Özkök şöyle devam etti: "Ankara kulislerini iyi bilen bir gazeteci dostum, 'Benim kulağıma gelen MİT hazırlamış' dedi. Ama şundan eminim. İletişim Başkanlığı'nın onayına mutlaka sunulmuştur."
Özkök ayrıca etkinlikte hükümete muhalif FOX TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün de bulunduğunu kaleme aldı.
Özkök'ün yazısındaki en ilginç kısım ise Cem Küçük bölümü oldu. Deneyimli gazeteci, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün etkinlikte yer almaması ile ilgili şunları yazdı:
"Yıllarca onun MİT'e yakın bir isim olduğunu, oradan haberler aldığını okuduk satırlarından. Davet edilmemesi bana ilginç geldi."
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