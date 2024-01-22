Gazeteci İsmail Saymaz'dan Emekliye Seçim Öncesi İkramiye ve Yeni Zam İddiası
Gazeteci İsmail Saymaz'dan Emekliye Seçim Öncesi İkramiye ve Yeni Zam İddiası
Gazeteci İsmail Saymaz, emekliye seçim öncesi ikramiye ve yeni zam olacağını iddia etti, konuşulan rakamları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak kritik belediye seçimlerine bugün itibarıyla 68 gün kaldı.
Seçim öncesi en düşük emekli aylığının 10 bin lira yapılması ve yüzde 5'lik ek zam verilmesi emekliyi pek de tatmin etmiş gibi durmuyor. Emekli dernekleri kararı protesto etmek için gösteriler düzenlerken, konunun iktidarın gündeminde de olduğu belirtiliyor.
Sözcü Gazetesi İsmail Saymaz, bugünkü yazısında iktidarın seçim öncesi 5 bin lira daha ikramiye düşündüğünü yazdı. Bir iddiaya göre de emekli 4 ila 8 bin lira arasında seyyanen zam alabilir.
İsmail Saymaz'dan Emekliye İkramiye ve Seyyanen Zam İddiası 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteci Fatih Portakal da geçtiğimiz hafta emekliye seçim öncesi ek zam yapılabileceğini söylemişti. Portakal, "Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa” ifadelerini kullanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda