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Gazeteci İsmail Saymaz'dan Emekliye Seçim Öncesi İkramiye ve Yeni Zam İddiası

Gazeteci İsmail Saymaz'dan Emekliye Seçim Öncesi İkramiye ve Yeni Zam İddiası

Emekli Zammı Emekli İkramiyesi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.01.2024 - 12:44 Son Güncelleme: 22.01.2024 - 13:04

Gazeteci İsmail Saymaz, emekliye seçim öncesi ikramiye ve yeni zam olacağını iddia etti, konuşulan rakamları paylaştı.

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Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak kritik belediye seçimlerine bugün itibarıyla 68 gün kaldı.

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak kritik belediye seçimlerine bugün itibarıyla 68 gün kaldı.

Seçim öncesi en düşük emekli aylığının 10 bin lira yapılması ve yüzde 5'lik ek zam verilmesi emekliyi pek de tatmin etmiş gibi durmuyor. Emekli dernekleri kararı protesto etmek için gösteriler düzenlerken, konunun iktidarın gündeminde de olduğu belirtiliyor.

Seçim öncesi en düşük emekli aylığının 10 bin lira yapılması ve yüzde 5'lik ek zam verilmesi emekliyi pek de tatmin etmiş gibi durmuyor. Emekli dernekleri kararı protesto etmek için gösteriler düzenlerken, konunun iktidarın gündeminde de olduğu belirtiliyor.

Sözcü Gazetesi İsmail Saymaz, bugünkü yazısında iktidarın seçim öncesi 5 bin lira daha ikramiye düşündüğünü yazdı. Bir iddiaya göre de emekli 4 ila 8 bin lira arasında seyyanen zam alabilir.

Sözcü Gazetesi İsmail Saymaz, bugünkü yazısında iktidarın seçim öncesi 5 bin lira daha ikramiye düşündüğünü yazdı. Bir iddiaya göre de emekli 4 ila 8 bin lira arasında seyyanen zam alabilir.

İsmail Saymaz'dan Emekliye İkramiye ve Seyyanen Zam İddiası 👇

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Gazeteci Fatih Portakal da geçtiğimiz hafta emekliye seçim öncesi ek zam yapılabileceğini söylemişti. Portakal, "Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Fatih Portakal da geçtiğimiz hafta emekliye seçim öncesi ek zam yapılabileceğini söylemişti. Portakal, "Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa” ifadelerini kullanmıştı.

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