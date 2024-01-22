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Sosyal Medyada Edilen Küfürler Bazı Avukatların Rant Kapısı Oldu

Sosyal Medyada Edilen Küfürler Bazı Avukatların Rant Kapısı Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.01.2024 - 10:59

Türkiye'de son dönemde hakaret davalarında patlama yaşanıyor. 2022-2023 yıllarında Ankara Adliyesi’nde açılan her dört davadan birinin konusunu hakaret. Söz konusu gelişmenin bazı avukatların hakaret davalarını ranta çevirmeye başlamasından kaynaklı olduğu iddia ediliyor.

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Sosyal medya platformlarındaki hakaret içerikli paylaşımlar, avukatlar ile hakarete uğrayan kişilerin yeni rant kapısına dönüştü.

Sosyal medya platformlarındaki hakaret içerikli paylaşımlar, avukatlar ile hakarete uğrayan kişilerin yeni rant kapısına dönüştü.

ODA TV'nin aktardığına göre, avukatlar vekaletlerini aldıkları kişilerin sosyal medya hesaplarını yapay zeka ile tarayıp peş peşe bir sürü dava açmaya başladı.

ODA TV'nin aktardığına göre, avukatlar vekaletlerini aldıkları kişilerin sosyal medya hesaplarını yapay zeka ile tarayıp peş peşe bir sürü dava açmaya başladı.

Kaynak...

Habere göre ayrıca vekalet verenler, çoğu zaman bu davalardan ve gelen tazminat ücretlerinden haberdar değil.

Habere göre ayrıca vekalet verenler, çoğu zaman bu davalardan ve gelen tazminat ücretlerinden haberdar değil.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sosyal medya platformu Twitter üzerinden hakaret davalarında emsal bir karar çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sosyal medya platformu Twitter üzerinden hakaret davalarında emsal bir karar çıkmıştı.

Hakaret iddiasıyla davacının bir çok dosyasının bulunmasını Başsavcılık, 'Meslek haline getirildiği' gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Hakaret iddiasıyla davacının bir çok dosyasının bulunmasını Başsavcılık, 'Meslek haline getirildiği' gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

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