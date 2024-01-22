Sosyal Medyada Edilen Küfürler Bazı Avukatların Rant Kapısı Oldu
Sosyal Medyada Edilen Küfürler Bazı Avukatların Rant Kapısı Oldu
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Sosyal medya platformlarındaki hakaret içerikli paylaşımlar, avukatlar ile hakarete uğrayan kişilerin yeni rant kapısına dönüştü.
ODA TV'nin aktardığına göre, avukatlar vekaletlerini aldıkları kişilerin sosyal medya hesaplarını yapay zeka ile tarayıp peş peşe bir sürü dava açmaya başladı.
Habere göre ayrıca vekalet verenler, çoğu zaman bu davalardan ve gelen tazminat ücretlerinden haberdar değil.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sosyal medya platformu Twitter üzerinden hakaret davalarında emsal bir karar çıkmıştı.
Hakaret iddiasıyla davacının bir çok dosyasının bulunmasını Başsavcılık, 'Meslek haline getirildiği' gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.
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