Sosyal Medyada Edilen Küfürler Bazı Avukatların Rant Kapısı Oldu

Türkiye'de son dönemde hakaret davalarında patlama yaşanıyor. 2022-2023 yıllarında Ankara Adliyesi’nde açılan her dört davadan birinin konusunu hakaret. Söz konusu gelişmenin bazı avukatların hakaret davalarını ranta çevirmeye başlamasından kaynaklı olduğu iddia ediliyor.