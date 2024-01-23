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Bakan Işıkhan Duyurdu: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam!

Bakan Işıkhan Duyurdu: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam!

Zam Emekli Zammı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.01.2024 - 21:32

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e çıkarıldığını bildirdi. Işıkhan ek zamlardan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 5 ek zam getirileceğini belirtmiş ve kesin zam oranını yüzde 42.57 olarak açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 5 ek zam getirileceğini belirtmiş ve kesin zam oranını yüzde 42.57 olarak açıklamıştı.

Milyonlarca emekliden gelen zam tepkisi sonrası iktidardan yeni bir zam açıklaması geldi.

Milyonlarca emekliden gelen zam tepkisi sonrası iktidardan yeni bir zam açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.' dedi.

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.
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