Bakan Işıkhan Duyurdu: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam!
Bakan Işıkhan Duyurdu: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam!
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e çıkarıldığını bildirdi. Işıkhan ek zamlardan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 5 ek zam getirileceğini belirtmiş ve kesin zam oranını yüzde 42.57 olarak açıklamıştı.
Milyonlarca emekliden gelen zam tepkisi sonrası iktidardan yeni bir zam açıklaması geldi.
Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.
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