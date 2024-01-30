Gelir Dağılımı Bozuldu Ama Yoksulluk Genele Yayıldı: Karşılaştırmalı Yoksulluk Azaldı!
Gelir Dağılımı Bozuldu Ama Yoksulluk Genele Yayıldı: Karşılaştırmalı Yoksulluk Azaldı!
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
TÜİK verilerinde 2023 yılına dair gelir ve yoksulluk dikkat çekiyor. Gelir dağılımındaki bozulmadan sonra 2023 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'nde 'göreli' yoksulluk oranının düştüğü görüldü. Ancak daha genel bakıldığında yoksulluk oranı arttı. Ayrıca ailelerin yaklaşık yüzde 40'ı haftada 2 kez et, balık ve tavuk masrafını karşılayamadığını belirtti.
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2021 sonrası hızlanan enflasyonla birlikte görülen ekonomik bozulmadan en çok maaşlı yani sabit gelirlilerle dar gelirliler etkileniyor.
Ocak 2024'te yapılan yüksek maaş zamları ise alım gücünü artırmaya yetmiyor. 17 bin 2 TL olan asgari ücretin ardından 10 bin TL'ye çıkan en düşük emekli maaşlarına da yaklaşık yüzde 50 zam geldi.
2023 yılında "göreli" yoksulluk oranı %13,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,2 puanlık azalış ile %7,4 olarak gerçekleşti.
Medyan gelirin %70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artış ile %29,7 oldu.
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En düşük yoksulluk oranı çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşanlar hanelerde.
Okur-yazar olmayanların %27,8'i, yükseköğretim mezunlarının ise %3,2'si yoksul.
Maddi ve sosyal yoksunluk oranı %14,4 oldu.
Sürekli yoksulluk oranı %12,3 oldu.
Göreli yoksulluk oranı en düşük TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.
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Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı %31,0 olurken, yaşlı kesimdeki yükseliş ise dikkat çekti.
Ev sahipliği düşmeye devam ediyor: Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı %56,2 oldu.
Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı %58,0 oldu.
10 aileden 6'sı tatile gidemiyor, 4'ü et yiyemiyor!
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