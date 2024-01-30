Açlık Sınırı Zamlı Maaşları Almadan Asgari Ücrete Yaklaştı: Fark Kapanıyor!

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu'ndaki değişim Ocak 2024’te Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 4,27 oranında gerçekleşti.

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan düzenli olarak derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Ocak 2024 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu: