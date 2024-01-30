Açlık Sınırı Zamlı Maaşları Almadan Asgari Ücrete Yaklaştı: Fark Kapanıyor!
Açlık Sınırı Zamlı Maaşları Almadan Asgari Ücrete Yaklaştı: Fark Kapanıyor!
TÜRK-İŞ'in çalışmasına göre, gıda fiyatları ocak ayında aylık %4,27, yıllık bazda %69,76 artış kaydetti. Yoksulluk sınırı 49 bin 19 TL olurken, açlık sınırı ise henüz zamlı maaş alınmayan 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yaklaştı.
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TÜRK-İŞ: Gıda fiyatları Ocak'ta aylık %4,27, yıllık bazda %69,76 artış kaydetti.
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 19.630,40 TL’ye yükseldi.
Son on iki ay itibariyle değişim oranı % 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise % 79,44 olarak hesaplandı.
Süt, yoğurt, peynir grubunda, yeni açıklanan çiğ süt fiyatları henüz raflara yansımadığı için, geçen ay tespit edilen fiyat seviyeleri yerini korudu. Fakat bazı marketlerde fiyat ayarlaması yapıldığı da gözlemlendi.
Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, ürünlerinin bulunduğu grupta, et fiyatlarında -geçen ay olduğu gibi- bu ay da artış görüldü. Bu grupta en yüksek artış balık fiyatlarında gözlemlendi.
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Yumurta fiyatları yılsonu fiyat ayarlamaları nedeniyle 0,20 kuruşluk bir artış gözlemlendi. Tavuk fiyatları ise geçen aya göre 5 TL artış göstererek ortalama kg fiyatı 77 TL’den marketlerde yer aldı.
Taze sebze-meyve grubunda, bu ay mevsim şartlarının nispeten olumlu ilerlemesi nedeniyle ortalama sebze fiyatlarında kısmi bir artış gözlemlendi.
Meyve tezgahlarında sadece elmanın fiyatında bir miktar düşüş gözlemlendi. Bu ay kalan diğer meyve fiyatlarında ortalamada 3 TL’lik bir artış hesaplandı.
Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, ekmek fiyatı arttı ve Ankara’da 200 gramlık ekmek fiyatı 8 TL olarak belirlendi. Böylece 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek fiyatında 105 TL’lik artış meydana geldi.
Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta, geçen ay fiyatı bir önceki aya göre sabit kalan zeytinyağı bu ay litre fiyatında ortalama 30 TL’lik artışla bu grubun en yüksek artışa sahip ürünü olarak belirlendi.
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Son grup içinde yer alan diğer gıda maddelerinden, en yüksek artış ortalamada 56 TL ile baharatlarda (kimyon, nane, karabiber vb.)gerçekleşti.
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Üç harfli marketlerin ve cehapenin kapatılması lazım. O zaman ekonomi biraz daha düzelir.
sadece simit ve çay ile beslenmek 11.250 başka söze gerek yok bence.