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Gelir Dağılımındaki Bozulmaya Yapılan Uzman Yorumları Herkesi Daha Fazla Düşündürecek

Gelir Dağılımındaki Bozulmaya Yapılan Uzman Yorumları Herkesi Daha Fazla Düşündürecek

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.01.2024 - 10:40

TÜİK verileri gelir dağılımını gözler önüne sererken, adaletteki bozulmadan ziyade adaletsizliğin de arttığı görüldü. Özellikle son 3 yılda yaşanan ekonomik verilerdeki bozulmanın 'gözle görülür, elle tutulur' hale gelmiş hali 2023 yılı verilerine yansırken, uzmanlar sosyal medyada durumu nasıl yorumladı?

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TÜİK verilerinde, gelir dağılımındaki "yüksek" bozulma izlenirken, 2006'dan bu yana ölçülen verilerde "adaletsizlik" zirveye çıktı.

TÜİK verilerinde, gelir dağılımındaki "yüksek" bozulma izlenirken, 2006'dan bu yana ölçülen verilerde "adaletsizlik" zirveye çıktı.

Zenginin daha zengin, fakirin hatta orta sınıfın nasıl eridiğini TÜİK verilerini gösterdi.

Mahfi Eğilmez, "Orta Sınıf Yok Oluyor" başlıklı yazısında TÜİK verilerini ve gelir dağılımındaki bozulmayı değerlendirdi.

Mahfi Eğilmez, "Orta Sınıf Yok Oluyor" başlıklı yazısında TÜİK verilerini ve gelir dağılımındaki bozulmayı değerlendirdi.
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Kerim Rota'nın yaptığı glir düzeylerindeki karşılaştırma çarpıcıydı.

Kerim Rota'nın yaptığı glir düzeylerindeki karşılaştırma çarpıcıydı.
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Gini katsayısından 2002 yılına geri döndük.

Gini katsayısından 2002 yılına geri döndük.
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Uzmanların çok dikkat ini çeken veriler,

Uzmanların çok dikkat ini çeken veriler,
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Sadece ekonomik değil,

Sadece ekonomik değil,
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Sosyolojik de bir araştırma konusu olmaya muhtaç göründü.

Sosyolojik de bir araştırma konusu olmaya muhtaç göründü.
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Bozulmanın ise geldiği seviye daha içler acısı olurken,

Bozulmanın ise geldiği seviye daha içler acısı olurken,
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İşte sosyal medyada uzmanların ve kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları.

İşte sosyal medyada uzmanların ve kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları.
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Anlaşılır Ekonomi'den anlaşılır bir anlatım da görüldü.

Anlaşılır Ekonomi'den anlaşılır bir anlatım da görüldü.
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... Bu bir kere enflasyonun döngüye girmesinin ana nedeni ve ayrı bir şekilde incelenmesi gereken ampirik bir olay. Eğer bir de bu kadar yüksek enflasyona karşı negatif reel faizde iseniz ben çok ucuz krediye çok kolay erişebilirim. Çünkü ben devletin size verdiği zammı da ürünlerime yansıtarak sermayemi reel olarak arttırıp o kolay krediyi rahatlıkla ödeyebiliyorum. Ama siz aldığınız zammı ete, süte, ekmeğe tekrar veriyorsunuz. Bu durumda sizler ucuz krediye erişseniz bile onu ödeme gücünüz kalmıyor. Ben ucuz kredi ile 5 daireyi rahatlıkla alır ve kredimi rahatlıkla ödeyebilirim. Ama siz 1 daire alıp aylık kredisini ödeyemezsiniz. Ödeseniz bile bu bu kadar kolay olmaz. __Otomatikman ben enflasyon ve negatif reel faizi kullanarak 5 daire alırken siz 1 daire almış oldunuz. Toplamda 6 daire satılsa da bunun 5 tanesi benim dairem artık. Toplam milli gelir 6 daire ise kişi başı milli gelirden aldığım pay bunun 5 dairesi. Yani tek başıma milli gelirin çoğunu elime aldım. __Bunu tüm ülke nüfusuna göre simüle edin.

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Siz, gelir dağılımındaki adaletsizlikten nasıl etkilendiniz?

Siz, gelir dağılımındaki adaletsizlikten nasıl etkilendiniz?
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Bu bozulmada yüzde 80'lik fakir mi,

Bu bozulmada yüzde 80'lik fakir mi,
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Yüzde 20'lik zengin dilimde misiniz?

Yüzde 20'lik zengin dilimde misiniz?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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