Gelir Dağılımındaki Bozulmaya Yapılan Uzman Yorumları Herkesi Daha Fazla Düşündürecek
Gelir Dağılımındaki Bozulmaya Yapılan Uzman Yorumları Herkesi Daha Fazla Düşündürecek
TÜİK verileri gelir dağılımını gözler önüne sererken, adaletteki bozulmadan ziyade adaletsizliğin de arttığı görüldü. Özellikle son 3 yılda yaşanan ekonomik verilerdeki bozulmanın 'gözle görülür, elle tutulur' hale gelmiş hali 2023 yılı verilerine yansırken, uzmanlar sosyal medyada durumu nasıl yorumladı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
TÜİK verilerinde, gelir dağılımındaki "yüksek" bozulma izlenirken, 2006'dan bu yana ölçülen verilerde "adaletsizlik" zirveye çıktı.
Mahfi Eğilmez, "Orta Sınıf Yok Oluyor" başlıklı yazısında TÜİK verilerini ve gelir dağılımındaki bozulmayı değerlendirdi.
Kerim Rota'nın yaptığı glir düzeylerindeki karşılaştırma çarpıcıydı.
Gini katsayısından 2002 yılına geri döndük.
Uzmanların çok dikkat ini çeken veriler,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sadece ekonomik değil,
Sosyolojik de bir araştırma konusu olmaya muhtaç göründü.
Bozulmanın ise geldiği seviye daha içler acısı olurken,
İşte sosyal medyada uzmanların ve kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları.
Anlaşılır Ekonomi'den anlaşılır bir anlatım da görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz, gelir dağılımındaki adaletsizlikten nasıl etkilendiniz?
Bu bozulmada yüzde 80'lik fakir mi,
Yüzde 20'lik zengin dilimde misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlara bekliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda