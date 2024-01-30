Gelir Dağılımındaki Bozulmaya Yapılan Uzman Yorumları Herkesi Daha Fazla Düşündürecek

... Bu bir kere enflasyonun döngüye girmesinin ana nedeni ve ayrı bir şekilde incelenmesi gereken ampirik bir olay. Eğer bir de bu kadar yüksek enflasyona karşı negatif reel faizde iseniz ben çok ucuz krediye çok kolay erişebilirim. Çünkü ben devletin size verdiği zammı da ürünlerime yansıtarak sermayemi reel olarak arttırıp o kolay krediyi rahatlıkla ödeyebiliyorum. Ama siz aldığınız zammı ete, süte, ekmeğe tekrar veriyorsunuz. Bu durumda sizler ucuz krediye erişseniz bile onu ödeme gücünüz kalmıyor. Ben ucuz kredi ile 5 daireyi rahatlıkla alır ve kredimi rahatlıkla ödeyebilirim. Ama siz 1 daire alıp aylık kredisini ödeyemezsiniz. Ödeseniz bile bu bu kadar kolay olmaz. __Otomatikman ben enflasyon ve negatif reel faizi kullanarak 5 daire alırken siz 1 daire almış oldunuz. Toplamda 6 daire satılsa da bunun 5 tanesi benim dairem artık. Toplam milli gelir 6 daire ise kişi başı milli gelirden aldığım pay bunun 5 dairesi. Yani tek başıma milli gelirin çoğunu elime aldım. __Bunu tüm ülke nüfusuna göre simüle edin.