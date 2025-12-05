Hava Tahmin Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için uyarıda bulundu. Macit, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlı havanın Antalya ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olacağını bildirdi.

Macit, 'Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yer yer sel ve su baskını yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Yağışlı hava pazartesi ve salı günü kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edecek. Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini dile getirerek pazar gününden itibaren azalacağını kaydetti.