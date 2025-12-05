Hava Tahmin Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın!
Hafta sonunda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar ilk olarak hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji'nin hafta sonu yağış uyarısının ardından uzman isimden de bir uyarı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar için yağış uyarısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Aralık Cumartesi hava durumu.
7 Aralık Pazar hava durumu.
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamaları şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın