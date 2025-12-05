onedio
Hava Tahmin Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın!

Hava Tahmin Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 23:28

Hafta sonunda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar ilk olarak hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji'nin hafta sonu yağış uyarısının ardından uzman isimden de bir uyarı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar için yağış uyarısında bulundu.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için uyarıda bulundu. Macit, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlı havanın Antalya ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olacağını bildirdi.

Macit, 'Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yer yer sel ve su baskını yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Yağışlı hava pazartesi ve salı günü kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edecek. Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini dile getirerek pazar gününden itibaren azalacağını kaydetti.

6 Aralık Cumartesi hava durumu.

6 Aralık Cumartesi hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritasına göre Türkiye'yi hafta sonu yağış bekliyor. Sıcaklıklar 6 Aralık cumartesi gününde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklık 20 dereceye kadar ulaşacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkar ortalama 15 derece olacak.

7 Aralık Pazar hava durumu.

7 Aralık Pazar hava durumu.

7 Aralık Pazar günü Ülkenin genelinde yağış görülecek. Yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi’de kuvvetli seyredecek. Sıcaklıklar Marmara Bölgesi’nde 16 derece, Ege Bölgesi’nde 18 derece, iç kesimlerde 10-15 civarında seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamaları şöyle:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
