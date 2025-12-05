onedio
Netflix Warner Bros'u Dudak Uçuklatan Rakama Satın Aldı: Netflix'e Geçen Dizi ve Filmler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 21:40

Küresel eğlence endüstrisinde deprem etkisi yaratacak tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Ünlü dizi ve film platformu Netflix, Warner Bros ve HBO’yu bünyesine katmak için anlaştı. Netflix’in Warner Bros’u satın alımı 82.7 milyar dolar (3 trilyon TL’yi aşkın) ile dudak uçuklattı. Anlaşmanın ardından Warner Bros’ten Netflix’e geçen 54 dizi, film, yapım belli oldu.

Dev anlaşma! Netflix Warner Bros'u satın mı aldı?

Netflix, Warner Bros. Discovery (WBD) ile Warner Bros. film ve televizyon stüdyolarını, HBO Max'i ve HBO'yu bünyesine katmak için kolları sıvadı. Tarihi anlaşmaya varıldı ve dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıktı. Dev satın almanın fiyatı 82.7 milyar dolar olarak açıklandı.

Hollywood, tarihinde görülmemiş bir anlaşmaya sahne olurken Netflix’e pek çok yapım geçecek.

Netflix'e geçen dizi ve filmler belli oldu.

Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla platforma 54 dizi, film, yapı geçecek. İşte Netflix'e geçecek dizi ve filmler:

  • DC Evreni

  • Harry Potter

  • Yüzüklerin Efendisi

  • Matrix

  • Godzilla vs King Kong

  • Dune

  • Mad Max

  • HBO ve HBO Max

  • Game of Thrones

  • The Sopranos

  • The Wire

  • Chernobyl

  • The Last of Us

  • Sex and the City

  • Succession

  • True Detective

  • Band of Brothers

  • House of the Dragon

  • Euphoria

  • Westworld

  • Six Feet Under

  • Oz

  • IT

  • Elm Sokağı Kabusu

  • Son Durak

  • Friends

  • The Big Bang Theory

  • Two and a Half Men

  • Gossip Girl

  • Pretty Little Liars

  • The Vampire Diaries

  • Supernatural

  • Ted Lasso

  • Lethal Weapon

  • Beetlejuice

  • Gremlins

  • Looney Tunes

  • Hanna-Barbera

  • Tom ve Jerry

  • Scooby-Doo

  • Taş Devri

  • Jetgiller

  • Ayı Yogi

  • Atom Karınca

  • Richie Rich

  • Ben 10

  • Powerpuff Girls

  • Johnny Bravo

  • Dexter'ın Laboratuvarı

  • Ed, Edd ve Eddy

  • Rick and Morty

  • Mortal Kombat

  • Batman: Arkham serisi

  • Middle-earth: Shadow of War

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
