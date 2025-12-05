Netflix Warner Bros'u Dudak Uçuklatan Rakama Satın Aldı: Netflix'e Geçen Dizi ve Filmler Belli Oldu

Netflix, Warner Bros. Discovery (WBD) ile Warner Bros. film ve televizyon stüdyolarını, HBO Max'i ve HBO'yu bünyesine katmak için kolları sıvadı. Tarihi anlaşmaya varıldı ve dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıktı. Dev satın almanın fiyatı 82.7 milyar dolar olarak açıklandı.

Hollywood, tarihinde görülmemiş bir anlaşmaya sahne olurken Netflix’e pek çok yapım geçecek.