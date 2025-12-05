Netflix Warner Bros'u Dudak Uçuklatan Rakama Satın Aldı: Netflix'e Geçen Dizi ve Filmler Belli Oldu
Küresel eğlence endüstrisinde deprem etkisi yaratacak tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Ünlü dizi ve film platformu Netflix, Warner Bros ve HBO’yu bünyesine katmak için anlaştı. Netflix’in Warner Bros’u satın alımı 82.7 milyar dolar (3 trilyon TL’yi aşkın) ile dudak uçuklattı. Anlaşmanın ardından Warner Bros’ten Netflix’e geçen 54 dizi, film, yapım belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev anlaşma! Netflix Warner Bros'u satın mı aldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'e geçen dizi ve filmler belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın