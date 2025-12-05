Amerikan Film Enstitüsü, 2025’in En İyi 10 Dizisini Açıkladı
2025 yılı sona ererken yılın enleri açıklanmaya başladı. Amerikan Film Enstitüsü, 2025 yılının en iyi 10 dizisini açıkladı. Peki, 2025'in en iyi dizileri listesinde hangi yapımlar yer aldı?
KAYNAK: Amerikan Film Enstitüsü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adolescence (Netflix)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Andor (Disney+)
Death by Lightning (Netflix)
The Diplomat (Netflix)
The Lowdown (hulu)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Pitt (HBO Max)
Pluribus (Apple TV+)
Severance (Apple TV+)
The Studio (Apple TV+)
Task (HBO)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın