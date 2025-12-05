Netflix, Warner Bros. Discovery'i Satın Alacak

Netflix, Warner içeriklerini hem kendi platformunda koruyacağını hem de gösterimlerini destekleyeceğini açıkladı. Sektör uzmanları, bu adımın dijital platformlar arasındaki güç dengesini kökünden değiştireceği görüşünde.

Netflix, bu hamleyle sektörde benzeri görülmemiş bir güç elde etti. Yönetim kurulu tarafından onaylanan 82,7 milyar dolarlık anlaşma, yayıncılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.