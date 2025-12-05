onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix, Warner Bros. Discovery'i Satın Alacak

Netflix, Warner Bros. Discovery'i Satın Alacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2025 - 15:30

Dijital yayın devi Netflix, medya dünyasını kökten değiştirecek tarihi bir karara imza attı. Şirket, Hollywood’un en köklü yapılarından biri olan Warner Bros. Discovery’yi satın aldığını duyurdu. Özellikle HBO ve Warner arşivinin Netflix’e geçmesi dünya çapında büyük yankı uyandırdı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix’in yaptığı satın alma anlaşması, Warner Bros’un stüdyo varlıklarını, film–dizi üretim birimlerini ve yayın platformunu doğrudan kapsıyor.

Netflix’in yaptığı satın alma anlaşması, Warner Bros’un stüdyo varlıklarını, film–dizi üretim birimlerini ve yayın platformunu doğrudan kapsıyor.

82,7 milyar dolarlık anlaşma, eğlence sektörünün bugüne kadar gördüğü en yüksek bedelli birleşmelerden biri olarak kayda geçti. Warner Bros’un dev arşivinin Netflix’e geçmesi, platformun içerik gücünü bir anda birkaç kat artıracak. Artık HBO dizileri, DC filmleri, Warner klasik yapımları ve tüm katalog Netflix’in kontrolüne geçiyor.

Satın alma işleminin 12-18 ay arasında tamamlanacağı öngörülüyor.

Satın alma işleminin 12-18 ay arasında tamamlanacağı öngörülüyor.

Netflix, Warner içeriklerini hem kendi platformunda koruyacağını hem de gösterimlerini destekleyeceğini açıkladı. Sektör uzmanları, bu adımın dijital platformlar arasındaki güç dengesini kökünden değiştireceği görüşünde.

Netflix, bu hamleyle sektörde benzeri görülmemiş bir güç elde etti. Yönetim kurulu tarafından onaylanan 82,7 milyar dolarlık anlaşma, yayıncılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın