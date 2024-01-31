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"Tekerleği Yeniden Keşfetmeyeceğiz" Diyen Mehmet Şimşek'e Enflasyon Yorumları İlgi Çekti

"Tekerleği Yeniden Keşfetmeyeceğiz" Diyen Mehmet Şimşek'e Enflasyon Yorumları İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.01.2024 - 18:08

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İSO Meclis Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında kullandığı ifadeler dikkat çekerken, biri vardı ki yorumlara neden oldu.

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Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada enflasyon, vergi gibi birçok önemli soruna değindi.

Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada enflasyon, vergi gibi birçok önemli soruna değindi.

Şimşek'in konuşmasında enflasyonda ilgili öne çıkan ifadeler, 'Türkiye'de enflasyonun yer çekimine karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, düşecektir. Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed enflasyonu nasıl indirdiyse, AB nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var' olurken, vergi konusunda da şunları söyledi: 

Verginin tabanını genişleteceğiz, şu anda verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz, şu anda çalışmalar var, düzenleme gerektiren ve gerektirmeyen hususlar var.

Şimşek rezerv ve KKM'ye yönelik de önemli ifadeler kullanırken, yabancı girişi olduğunu belirtti.

Şimşek rezerv ve KKM'ye yönelik de önemli ifadeler kullanırken, yabancı girişi olduğunu belirtti.

Rezerv birikimi sürecek, kırılganlığın azalması için rezerv birikimi yapılmalı. Enflasyonda şu anda geçiş dönemindeyiz. Diğer bir hedefimiz KKM'den çıkıştır, dezenflasyonla mücadeleyi zorluyor, piyasaları bozmadan çıkacağız, sabırla, zamanla çıkacağız. Türkiye'ye kaynak girişi yok diyorlar, olmaz olur mu? Çok ciddi bir kaynak girişi var, olmasa cari açığı nasıl finanse edecek, rezervi nasıl biriktirecek.

Şimşek'in "Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz" sözleri ise yorumlara neden oldu.

Şimşek'in "Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz" sözleri ise yorumlara neden oldu.
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Geçmiş dönemdeki ekonomi politikaları akla gelirken,

Geçmiş dönemdeki ekonomi politikaları akla gelirken,
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Enflasyon konusunda zorluk olduğu da düşünüldü.

Enflasyon konusunda zorluk olduğu da düşünüldü.
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İşte Mehmet Şimşek'in sözlerine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Mehmet Şimşek'in sözlerine yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Hangisi daha kolay?

Hangisi daha kolay?
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Tekerleği keşfetmek mi?

Tekerleği keşfetmek mi?
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Tekerleğin keşfedildiği dünyada enflasyonu düşürmek mi?

Tekerleğin keşfedildiği dünyada enflasyonu düşürmek mi?
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Bozkurt

İthal etmek varken neden keşfedesiniz?

Erkin esenn

Hadi yav, bak seeen ama sorsan sizden önce traktör yoktu, buzdolabı yoktu, hadi bırak tevazuyu bunlara sizin sayenizde kavuştuk, bi de o emfilazyon meselesin... Devamını Gör

Erkin esenn

La ton-it işi gücü bıraktım senle uğraşacam la sığır atığı seni, ruhunu çamaşır ipine asıp, cesedini kukla gibi oynatacam ton-it, senden sonra sezgin sezgind... Devamını Gör

mamamia

"Verginin hakkıyla alınmadığı alanlar" umarım şu cümlede emekçiden daha fazla aldıklarının farkındalar.

Ahmet Paşagil

ne yazık ki orada demek istediği vergi konusunda halkı daha fazla sıkıştıracakları