"Tekerleği Yeniden Keşfetmeyeceğiz" Diyen Mehmet Şimşek'e Enflasyon Yorumları İlgi Çekti

Rezerv birikimi sürecek, kırılganlığın azalması için rezerv birikimi yapılmalı. Enflasyonda şu anda geçiş dönemindeyiz. Diğer bir hedefimiz KKM'den çıkıştır, dezenflasyonla mücadeleyi zorluyor, piyasaları bozmadan çıkacağız, sabırla, zamanla çıkacağız. Türkiye'ye kaynak girişi yok diyorlar, olmaz olur mu? Çok ciddi bir kaynak girişi var, olmasa cari açığı nasıl finanse edecek, rezervi nasıl biriktirecek.