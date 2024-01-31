"Tekerleği Yeniden Keşfetmeyeceğiz" Diyen Mehmet Şimşek'e Enflasyon Yorumları İlgi Çekti
"Tekerleği Yeniden Keşfetmeyeceğiz" Diyen Mehmet Şimşek'e Enflasyon Yorumları İlgi Çekti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İSO Meclis Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında kullandığı ifadeler dikkat çekerken, biri vardı ki yorumlara neden oldu.
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Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada enflasyon, vergi gibi birçok önemli soruna değindi.
Şimşek rezerv ve KKM'ye yönelik de önemli ifadeler kullanırken, yabancı girişi olduğunu belirtti.
Şimşek'in "Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz" sözleri ise yorumlara neden oldu.
Geçmiş dönemdeki ekonomi politikaları akla gelirken,
Enflasyon konusunda zorluk olduğu da düşünüldü.
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İşte Mehmet Şimşek'in sözlerine yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?
Hangisi daha kolay?
Tekerleği keşfetmek mi?
Tekerleğin keşfedildiği dünyada enflasyonu düşürmek mi?
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İthal etmek varken neden keşfedesiniz?
Hadi yav, bak seeen ama sorsan sizden önce traktör yoktu, buzdolabı yoktu, hadi bırak tevazuyu bunlara sizin sayenizde kavuştuk, bi de o emfilazyon meselesin... Devamını Gör
La ton-it işi gücü bıraktım senle uğraşacam la sığır atığı seni, ruhunu çamaşır ipine asıp, cesedini kukla gibi oynatacam ton-it, senden sonra sezgin sezgind... Devamını Gör
"Verginin hakkıyla alınmadığı alanlar" umarım şu cümlede emekçiden daha fazla aldıklarının farkındalar.
ne yazık ki orada demek istediği vergi konusunda halkı daha fazla sıkıştıracakları