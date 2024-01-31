Hani Düşecekti? Ekonomistler Faiz Artışlarının Enflasyonu Neden Düşürmediğini Senaryolarla Anlattı

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında Demiralp'in yazısında yüzde 8,5 seviyesinde bulunan faiz için iki ihtimal belirtmişti. O dönem yüzde 40'a yakın enflasyonla güvercin senaryoda faizin önce yüzde 20’li seviyelere, sonra yüzde 30’lı seviyelere çıkması bulunurken, şahin senaryoda da önce 25-30 puanlık faiz artışı sonra da 40’ların üzerine taşınabileceği ve kur ile enflasyon beklentilerinin 'kontrol altına alınabileceği' bulunuyordu.

Merkez Bankası, seçimlerin ardından önce başkan Hafize Gaye Erkan'la sonra yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'la değişim yaşamıştı. Yönetim ekibi bu iki senaryonun karışımını ortaya koyarken, faizler yüzde 45 seviyesinde ancak enflasyon yüzde 65'lerde bulunuyor.