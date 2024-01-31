Hani Düşecekti? Ekonomistler Faiz Artışlarının Enflasyonu Neden Düşürmediğini Senaryolarla Anlattı
Hani Düşecekti? Ekonomistler Faiz Artışlarının Enflasyonu Neden Düşürmediğini Senaryolarla Anlattı
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
5 Şubat 2024 Pazartesi günü ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Yükselişin sürmesi beklenirken, piyasada beklentiler de aylık artışın yüzde 6,5 seviyelerinde olması yönünde görülüyor. Koç Üniversitesi’nden Selva Demiralp, Cem Çakmaklı ve Sevcan Yeşiltaş senaryolar eşliğinde, artışın Mayıs-Haziran gibi zirve yapmasının beklendiği, sonrasında da yükselişin sürerek baz etkisiyle matematiksel olarak düşüş olarak görüleceği enflasyonda faiz artışlarının neden düşüşe dönmediğini anlattı.
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2021 yılında bir eylül günü başladı bu hikaye. Hani derler ya "Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir” diye. Bizim hikayemiz de galiba yolculukla başladı. Bu kez insan değil faiz yolculuğuyla.
Kasabaya gelen yeni yabancı ise faizi 8,5'ten 45'e taşıdı. Enflasyon da 38,21'den 64,77'e ilerledi. Aynı anda aynı yöne neden gitmişlerdi? Bu nasıl olmuştu? Başka ülkelerin edebiyatında tam tersi olmamış mıydı? O halde hocalara kulak verelim.
Aşağıdaki grafikte Koç Üniversitesi’nden hocaların enflasyon tahminleri var.
Faizler yükseliyor, enflasyon düşmüyor. Neden?
Peki Merkez Bankası doğru yolu izlemesine karşın enflasyon neden düşmedi?
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"Faiz artışları önden yüklemeli (proaktif) değil zamana yayıldı."
"İletişim zayıf kaldı."
"Tekrar bir U-dönüşü olacağı endişesi."
Merkez Bankası'nda değişiklikler
"Düşük faiz politikalarının birikimli etkileri"
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"Dolaylı vergiler ve zamlar"
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