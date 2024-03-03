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Seçim Anketi: AK Parti ve İYİ Parti Eridi, Yeniden Refah Boşluğu Dolduruyor!

Seçim Anketi: AK Parti ve İYİ Parti Eridi, Yeniden Refah Boşluğu Dolduruyor!

Seçim Anketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.03.2024 - 15:08

Metropoll Araştırma, Şubat 2024 seçim anketi sonuçlarını açıkladı. 

İstanbul'da 1664 kişi 21-22 Şubat tarihleri arasında yapılan ankette seçmene 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. 

Anketin sonuçlarına göre AK Parti oylarında erime yaşanırken, benzer bir tabandan gelen Yeniden Refah Partisi oyları artış gösterdi. 

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şöyle 👇

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AK Parti: Yüzde 33,1

AK Parti: Yüzde 33,1

14 Mayıs 2023 seçimlerindeki oyu: 35,73

CHP: Yüzde 31

CHP: Yüzde 31

14 Mayıs 2023 seçimlerindeki oyu: 28,51

DEM Parti: Yüzde 9,9

DEM Parti: Yüzde 9,9

14 Mayıs 2023 seçimlerindeki oyu: 8,18

MHP: Yüzde 6,5

MHP: Yüzde 6,5

14 Mayıs 2023 seçimlerindeki oyu: 6,07

İYİ Parti: 6,3

İYİ Parti: 6,3

14 Mayıs 2023 seçimlerindeki oyu: 8,23

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Zafer Partisi: 2,7

Zafer Partisi: 2,7

14 Mayıs 2023 seçimlerindeki oyu: 2,86

Yeniden Refah Partisi: 4,6

Yeniden Refah Partisi: 4,6

14 Mayıs 2023 seçimlerindeki oyu: 3,32

Metropoll'ün şubat ayı seçim anketine ilişkin genel görünüm 👇

Metropoll'ün şubat ayı seçim anketine ilişkin genel görünüm 👇
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