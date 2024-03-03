Seçim Anketi: AK Parti ve İYİ Parti Eridi, Yeniden Refah Boşluğu Dolduruyor!
Seçim Anketi: AK Parti ve İYİ Parti Eridi, Yeniden Refah Boşluğu Dolduruyor!
Metropoll Araştırma, Şubat 2024 seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
İstanbul'da 1664 kişi 21-22 Şubat tarihleri arasında yapılan ankette seçmene 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.
Anketin sonuçlarına göre AK Parti oylarında erime yaşanırken, benzer bir tabandan gelen Yeniden Refah Partisi oyları artış gösterdi.
Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şöyle 👇
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AK Parti: Yüzde 33,1
CHP: Yüzde 31
DEM Parti: Yüzde 9,9
MHP: Yüzde 6,5
İYİ Parti: 6,3
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Zafer Partisi: 2,7
Yeniden Refah Partisi: 4,6
Metropoll'ün şubat ayı seçim anketine ilişkin genel görünüm 👇
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