Yurt Genelinde Hava Durumu Değişiyor: Sıcaklıklarda Belirgin Düşüş Bekleniyor!
Yurt Genelinde Hava Durumu Değişiyor: Sıcaklıklarda Belirgin Düşüş Bekleniyor!
Geçtiğimiz hafta batı bölgelerde hakim olan bahar havası yerini soğuk havaya bırakıyor. Pazar günü itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ve yeni hafta soğuk geçecek.
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Marmara: Pazar günü bölge genelinde hava çoğunlukla bulutlu, güneş az ve hafif yağışlı olacak. Sıcaklıklar 12-13 dereceye düşecek. Pazartesi günü ise daha güneşli bir hava hakim olacak.
İç Anadolu: Bölge genelinde hava bulutlu olacak. Yağmur, iki gün boyunca daha çok Sivas ve Kayseri çevresinde görülecek. Konya civarında ise hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 10-13 dereceye düşecek. Yeni hafta İç Anadolu'da daha soğuk geçecek.
Ege: Bölgede rüzgarlar hafifliyor. Bu nedenle bulutlu havanın yanı sıra sis de oluşacak. Sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanacak. Muğla'da 16, Manisa'da 15, Afyon'da 12 ve Bodrum'da bulutlu 17 derece bekleniyor. Pazartesi günü bölgede hava parçalı bulutlu olacak.
Akdeniz ve Güneydoğu: İki bölgede de bulutlar ara ara gökyüzünü kaplayacak. Diyarbakır ve Adıyaman civarında kısa süreli yağmur geçişleri bekleniyor. Adana'da 21, Hatay'da 15, Gaziantep'te 11 ve Diyarbakır'da 9 derece hava sıcaklığı öngörülüyor. Salı günü Akdeniz'e kuvvetli yağmur gelebilir.
Karadeniz: Bölge genelinde yağmur geniş alana yayılacak. Kastamonu, Samsun, Tokat ve Ordu boyunca yağmur daha etkili olacak. Pazar günü Karadeniz'de hava daha soğuk olacak. Zonguldak'ta 9, Bolu ve Samsun'da 13, Trabzon'da ise 14 derece bekleniyor.
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