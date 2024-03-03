Kocasıyla Dünya Turuna Çıkan İspanyol Turist, Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğradıklarını Açıkladı
Kocasıyla Dünya Turuna Çıkan İspanyol Turist, Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğradıklarını Açıkladı
Kocasıyla birlikte dünya turuna çıkan İspanyol bir turist, Hindistan'ın Dumka bölgesinde 7 erkek tarafından saatlerde darp edildiklerini ve toplu tecavüze uğradıklarını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde, başkent Ranchi'ye 311 kilometre uzaklıktaki Dumka bölgesinde 1 Mart günü akşam saatlerinde kocasıyla birlikte bisikletle seyahat eden bir İspanyol turist toplu tecavüze uğradı.
Kadının, kocasıyla birlikte Bhagalpur üzerinden Nepal'e bisikletle seyahat etmekte olduğu ve mola için durdukları Dumka'da saldırıya uğradığı öğrenildi.
Kadının ifadesine göre, çift Hansdiha pazarı yakınlarında tenha bir yerde çadır kurmuştu.
Uyuduğu sırada çadıra giren kişiler tarafından tecavüze uğrayan kadın, yayınladığı videoda saatlerde darp edildiklerini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda