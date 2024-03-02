Bir Seks Bağımlısının İtirafları Tartışma Yarattı: “Eşimi Kaç Defa Aldattım Hatırlamıyorum”
Bir Seks Bağımlısının İtirafları Tartışma Yarattı: “Eşimi Kaç Defa Aldattım Hatırlamıyorum”
Kaynak: https://tr.mashable.com/cinsellik-flo...
Bir Reddit kullanıcısı seks bağımlısı olduğunu, eşini mütemadiyen aldattığını, bu durumdan kurtulmak ve ona sadık kalmak için Neuralink’in klinik deneylerine katılıp katılamayacağını sordu, Elon Musk'tan yardım istedi.
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Electronic-Camera277 adını kullanan kullanıcı Reddit'te paylaştığı mesajında, Elon Musk'ın Neuralink beyin çipi implantının kendisini bitmek bilmeyen ihanet döngüsünden çıkararak evliliğini kurtarmasını umduğunu yazdı.
Elon Musk'ın söylemleri ne kadar iddialı olursa olsun, Neuralink'in seri ihanet ve daha genel anlamda bağımlılık tedavisi için bir çözüm olmaktan çok uzak olduğuna şüphe yok.
Neuralink, felç geçirmiş kişilerin (bir uygulamayı açmak, tıklamak ya da imleci aşağı yukarı hareket ettirmek gibi) düşünceleri ile cihazı kontrol etmesini hedefleyen proje kapsamında ilk çipini geçtiğimiz ay yerleştirdi.
Neuralink’in beyin çipiyle ilgili pek çok vaadi söz konusu ancak birinin ruh sağlığını, bilhassa sadakatsizlik eğilimini tedavi etmek bunlardan biri değil.
Reddit kullanıcısı eşini ‘sayamayacağı kadar çok’ aldattığını söyledi ve seks bağımlılığını tedavi etmek için terapi gördüğünü fakat buna rağmen kendini durdurmakta zorlandığını dile getirdi.
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Bu düşünce sürecinin kendisini alternatif tedavileri araştırmaya ve düşünmeye yönelttiğini söyleyen kullanıcı ekledi: “O kadar çaresizim ki bağımlılığın tedavisine yardımcı olması için Elon Musk'ın Neuralink implantını dahi düşünmeye başladım.”
Daha sonra Reddit topluluğuna sordu: “Karım beni affedecek mi? Ona söylemeli miyim? Neuralink’e başvurmalı mıyım? Sizce denemeye değer mi?1
Pek çok Reddit kullanıcısı Electronic-Camera277'ye seslenerek sadakatsizliğini ‘seks bağımlılığına’ bağlamamasını söyledi ki bu düşünce Pozitif Cinsellik Merkezi (CPS) gibi pek çok kurum tarafından da dile getiriliyor.
Her ne kadar Electronic-Camera277 yardım için Neuralink'e başvurmayı düşünse de gerçek şu ki beyin çipi implantları bir çözüm değil ve bir süre daha çözüm olmayacak gibi görünüyor.
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