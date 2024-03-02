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Öğrendikten Sonra Bilgi Dağarcığınızın Sınırlarını Zorlayacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Bilgiler

Öğrendikten Sonra Bilgi Dağarcığınızın Sınırlarını Zorlayacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Bilgiler

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
02.03.2024 - 20:02

Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Bizler de bu konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım...👇

Kaynak: https://www.daytranslations.com/blog/...
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1. Rus tanıdık ve arkadaşlarınıza çiçek verirken dikkat edin: Sarı renkli çiçekleri hediye etmekten kaçının çünkü onlar için ayrılık ve yalancılığı temsil ediyor.

1. Rus tanıdık ve arkadaşlarınıza çiçek verirken dikkat edin: Sarı renkli çiçekleri hediye etmekten kaçının çünkü onlar için ayrılık ve yalancılığı temsil ediyor.

2. Mısır'da yemek yerken tuz istemek kabalık olarak sayılır: Yemeğin tadını beğenmediğiniz varsayılır.

3. Çinliler için karşı tarafa şemsiyenizi vermek 'ilişkiyi bitirmek' anlamına gelebilir. Şemsiyeyi paylaşabilirsiniz ancak tek başına kullanması için teklif etmemelisiniz.

3. Çinliler için karşı tarafa şemsiyenizi vermek 'ilişkiyi bitirmek' anlamına gelebilir. Şemsiyeyi paylaşabilirsiniz ancak tek başına kullanması için teklif etmemelisiniz.

4. Norveç'te neredeyse her yemek çatal, kaşık, bıçakla yenir; elle yenilmez. Sandviçi bile çatal bıçakla yemeye hazır olun.

4. Norveç'te neredeyse her yemek çatal, kaşık, bıçakla yenir; elle yenilmez. Sandviçi bile çatal bıçakla yemeye hazır olun.

5. Neredeyse her ülkenin kendine ait bir işaret dili vardır. Hatta bazı ülkelerde birden fazla var.

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6. Çin ve Hollanda kültürleri epey farklı olsa da bir konuda ortak noktada buluşuyorlar...

6. Çin ve Hollanda kültürleri epey farklı olsa da bir konuda ortak noktada buluşuyorlar...

İkisinde de bıçak, makas gibi keskin uçlu eşyalar eşe, dosta hediye edilmez. Hollandalılar bu tür hediyelerin şanssızlık getireceğine inanır. Çinliler ise karşı tarafa zarar vermek istediğinizi düşünür.

7. Birçok kültürde çocuklar diş düşürünce yastığın altına saklar ve diş perisini bekler. Ancak Yunanistan'da çocuklar düşen dişi yastığın altına değil, çatıya koyuyor.

7. Birçok kültürde çocuklar diş düşürünce yastığın altına saklar ve diş perisini bekler. Ancak Yunanistan'da çocuklar düşen dişi yastığın altına değil, çatıya koyuyor.

Bu kültürel gelenek hem çocuğun sağlıklı dişleri olması için hem de aileye iyi şans getirmesi inancıyla uygulanıyor.

8. Erkekler günde sadece 8 mg demire ihtiyaç duyarken kadınlar günde yaklaşık 18 mg demire ihtiyaç duyar.

8. Erkekler günde sadece 8 mg demire ihtiyaç duyarken kadınlar günde yaklaşık 18 mg demire ihtiyaç duyar.

Bunun sebebi regl döneminde kadınların kaybettiği demir miktarını telafi etmek.

9. Hollanda'da doğum gününüzü kutlarken yalnız hissetmezsiniz: Çünkü doğum günü çocuğunun ailesi ve akrabalarının da doğum günü gibi görülür ve o gün herkesin günü kutlanır.

9. Hollanda'da doğum gününüzü kutlarken yalnız hissetmezsiniz: Çünkü doğum günü çocuğunun ailesi ve akrabalarının da doğum günü gibi görülür ve o gün herkesin günü kutlanır.

10. I. Dünya Savaşı'nın başlarında, İngiliz Ordusu'ndaki erkeklerin bıyık bırakması zorunluydu.

10. I. Dünya Savaşı'nın başlarında, İngiliz Ordusu'ndaki erkeklerin bıyık bırakması zorunluydu.
www.warhistoryonline.com
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11. Dünyanın en acılı rekorlarından biri dokuz buçuk saat plank pozisyonunda duran Avustralyalı Daniel Scali'ye ait.

11. Dünyanın en acılı rekorlarından biri dokuz buçuk saat plank pozisyonunda duran Avustralyalı Daniel Scali'ye ait.
www.the-sun.com

12. Hindiler cinsel ilişkiye girmeden üreyebilirler.

12. Hindiler cinsel ilişkiye girmeden üreyebilirler.

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İşaret Dili kursuna gittiğimde öğrenmiştim her ülkenin kendine ait bir işaret dili olduğunu ama birden fazla olan ülkeler olduğunu şimdi öğrendim.