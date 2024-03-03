Ülkelerinde Kalıp Savaşmayı Seçtiler: Ukraynalı Kadınlar Cepheye Gidiyor!
Ülkelerinde Kalıp Savaşmayı Seçtiler: Ukraynalı Kadınlar Cepheye Gidiyor!
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İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı Sovyetler Birliği'nin elde ettiği başarının baş aktörlerinden biri de cephede savaşan kadın askerlerdi. Ukraynalı kadınlar da cephede savaşmak için hazırlıklara başladı.
Özellikle keskin nişancılık konusunda erkeklere göre bazı fiziki avantajları olan kadınlar sıkı bir eğitimden geçiyor.
Çeşitli alanlarda görevler üstlenmek için Ukraynalı sivil toplum kuruluşu Valkyrie tarafından gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları Kiev'de sürüyor.
Cephedeki duruma benzer koşullarda çeşitli engellerden geçen Ukraynalı kadınlar, farklı savaş senaryoları üzerinde çalışarak denetlendi.
Kadınlar askeri eğitim kapsamında taktiksel hareketler, silahlarla nasıl çalışılacağı ve kanamayı durdurmak için ilk yardımın nasıl uygulanacağını öğrendi.
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Eğitimleri sona erdiğinde kadınlar da savaşta yer alarak Ukrayna savunmasının bir parçası haline gelecek.
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