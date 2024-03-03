ABD'deki Lisede Skandal Görüntüler: Bir Grup Öğrenci, Ayağına Fıstık Ezmesi Süren Öğrencilerin Ayağını Yaladı!

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Devr Creek Lisesi’nde çekilen görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Engelli öğrenciler için düzenlenen bir yardım etkinliği olduğu iddia edilen organizasyonda bir grup öğrencinin ayaklarına fıstık ezmesi sürüldü, bir grup öğrenci de bunları yaladı! Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan etkinlik hakkında soruşturma başlatıldı.