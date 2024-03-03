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ABD'deki Lisede Skandal Görüntüler: Bir Grup Öğrenci, Ayağına Fıstık Ezmesi Süren Öğrencilerin Ayağını Yaladı!

ABD'deki Lisede Skandal Görüntüler: Bir Grup Öğrenci, Ayağına Fıstık Ezmesi Süren Öğrencilerin Ayağını Yaladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.03.2024 - 13:26

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Devr Creek Lisesi’nde çekilen görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Engelli öğrenciler için düzenlenen bir yardım etkinliği olduğu iddia edilen organizasyonda bir grup öğrencinin ayaklarına fıstık ezmesi sürüldü, bir grup öğrenci de bunları yaladı! Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan etkinlik hakkında soruşturma başlatıldı.

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ABD'de bir lisede düzenlenen bağış etkinliğinde çekilen görüntüler büyük tartışmalara neden oldu.

ABD'de bir lisede düzenlenen bağış etkinliğinde çekilen görüntüler büyük tartışmalara neden oldu.

Oklahoma eyaletindeki Deer Creek Lisesi'nde çekilen görüntülerde, bir grup öğrencinin, kapalı spor salonunda sandalyelere oturan öğrencilerin ayaklarından fıstık ezmesi yaladığı görüldü.

Oklahoma eyaletindeki Deer Creek Lisesi'nde çekilen görüntülerde, bir grup öğrencinin, kapalı spor salonunda sandalyelere oturan öğrencilerin ayaklarından fıstık ezmesi yaladığı görüldü.

9 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin düzenlediği etkinliğin görüntülerinin sosyal medya paylaşılmasının ardından, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

9 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin düzenlediği etkinliğin görüntülerinin sosyal medya paylaşılmasının ardından, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Okul yetkilileri, zihinsel engelli öğrenci ve yetişkinler için 153 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 800 bin TL) topladıklarını duyurdu.

Okul yetkilileri, zihinsel engelli öğrenci ve yetişkinler için 153 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 800 bin TL) topladıklarını duyurdu.

Yetkililer, tüm öğrencilerin 'gönüllü' olarak etkinliğe katıldığını bildirdi.

Yetkililer, tüm öğrencilerin 'gönüllü' olarak etkinliğe katıldığını bildirdi.
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İşte tartışmalara neden olan organizasyonun görüntüleri

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