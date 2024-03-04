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Yolsuzluk Algısı Araştırması: Türkiye'de Siyasi Partiler ve Belediyeler Zirvede!

Yolsuzluk Algısı Araştırması: Türkiye'de Siyasi Partiler ve Belediyeler Zirvede!

Yolsuzluk Belediyeler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.03.2024 - 09:50

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptığı son kamuoyu anketine göre, Türkiye'de toplumun yüzde 77'si 'belediye ve yerel yönetimlerde yolsuzluk var' diyor.

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Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptığı son kamuoyu anketine göre, Türkiye'de yolsuzluğun en çok olduğu düşünülen yerlerin başında siyasi partiler ve belediyeler var.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptığı son kamuoyu anketine göre, Türkiye'de yolsuzluğun en çok olduğu düşünülen yerlerin başında siyasi partiler ve belediyeler var.

DW Türkçe'ye konuşan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Temsilcisi Oya Özarslan, belediyelerde özellikle kayırmacılık alanında çok fazla örneğin söz konusu olduğunu dile getiriyor.

DW Türkçe'ye konuşan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Temsilcisi Oya Özarslan, belediyelerde özellikle kayırmacılık alanında çok fazla örneğin söz konusu olduğunu dile getiriyor.

Özarslan'a göre ayrıca açık ihale sisteminin uygulanmaması nedeniyle belediyeler yolsuzluğa daha açık yerler olarak gözüküyor.

Özarslan'a göre ayrıca açık ihale sisteminin uygulanmaması nedeniyle belediyeler yolsuzluğa daha açık yerler olarak gözüküyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporlarına göre, açık kamu ihalelerin oranı 2022 itibarıyla yüzde 59'a düştü.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporlarına göre, açık kamu ihalelerin oranı 2022 itibarıyla yüzde 59'a düştü.

Öte yandan bu kapsam dışına çıkarılan TOKİ projeleri gibi mega projeler de söz konusu. 

Bu projelerde eklendiğinde neredeyse her iki ihaleden biri kapalı usulde yapılıyor.

Raporlara göre ihale konusunda en açık olan belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ancak orada da yüzde 73 civarında açık ihale söz konusu.

Raporlara göre ihale konusunda en açık olan belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ancak orada da yüzde 73 civarında açık ihale söz konusu.

Kaynak

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Belediye başkanları gibi üst düzey kamu yöneticilerin kanunen seçildikten sonra bir kapalı bir zarf içinde mal varlığı beyanında bulunduklarını hatırlatan Özarslan şöyle devam ettti 👇

Belediye başkanları gibi üst düzey kamu yöneticilerin kanunen seçildikten sonra bir kapalı bir zarf içinde mal varlığı beyanında bulunduklarını hatırlatan Özarslan şöyle devam ettti 👇

'Mal varlıklarının izlenebilmesi için ilk seçildiğinde kamuya açık olması lazım. 

Ve sonra beş yılın sonunda ya tekrar seçilirse ya da seçilmeden önce tekrar görebilir, sivil toplum denetleyebilir bunu. 

Türkiye bunun yapılmadığı ender yerlerden biri.'

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mamamia

Kurumlarda iş başvuruları kayırma ve torpile dayalı. Ve bu yolsuzluk ekonomiyi de etkiliyor. Malum dönemden önce de vardı ancak şu son 20 yıla bakınca geçmi... Devamını Gör

Pelda Yalçın

En kötülerinde zirve olmakla birlikte, buna sebep olanları da başta tutmaya devam eden başka millet var mıdır? Sanmam..

Selver.1994.06

Millette para olmayıp yolsuzluk yapamayacağına göre zirve tabiki siyasilerde belediyelerde olur başka nerede olacak 🤦🏻‍♀️