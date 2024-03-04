Yolsuzluk Algısı Araştırması: Türkiye'de Siyasi Partiler ve Belediyeler Zirvede!
Yolsuzluk Algısı Araştırması: Türkiye'de Siyasi Partiler ve Belediyeler Zirvede!
Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptığı son kamuoyu anketine göre, Türkiye'de toplumun yüzde 77'si 'belediye ve yerel yönetimlerde yolsuzluk var' diyor.
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Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptığı son kamuoyu anketine göre, Türkiye'de yolsuzluğun en çok olduğu düşünülen yerlerin başında siyasi partiler ve belediyeler var.
DW Türkçe'ye konuşan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Temsilcisi Oya Özarslan, belediyelerde özellikle kayırmacılık alanında çok fazla örneğin söz konusu olduğunu dile getiriyor.
Özarslan'a göre ayrıca açık ihale sisteminin uygulanmaması nedeniyle belediyeler yolsuzluğa daha açık yerler olarak gözüküyor.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporlarına göre, açık kamu ihalelerin oranı 2022 itibarıyla yüzde 59'a düştü.
Raporlara göre ihale konusunda en açık olan belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ancak orada da yüzde 73 civarında açık ihale söz konusu.
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Belediye başkanları gibi üst düzey kamu yöneticilerin kanunen seçildikten sonra bir kapalı bir zarf içinde mal varlığı beyanında bulunduklarını hatırlatan Özarslan şöyle devam ettti 👇
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Kurumlarda iş başvuruları kayırma ve torpile dayalı. Ve bu yolsuzluk ekonomiyi de etkiliyor. Malum dönemden önce de vardı ancak şu son 20 yıla bakınca geçmi... Devamını Gör
En kötülerinde zirve olmakla birlikte, buna sebep olanları da başta tutmaya devam eden başka millet var mıdır? Sanmam..
Millette para olmayıp yolsuzluk yapamayacağına göre zirve tabiki siyasilerde belediyelerde olur başka nerede olacak 🤦🏻♀️