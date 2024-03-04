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Bitcoin'de Tarihi Zirve Heyecanı: Uzun Süre Sonra Bir İlk Yaşandı

etiket Bitcoin'de Tarihi Zirve Heyecanı: Uzun Süre Sonra Bir İlk Yaşandı

bitcoin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.03.2024 - 11:55

Bitcoin, kasım 2021'den bu yana ilk kez 64 bin doların üzerine çıkarak 65 bin 500 doları gördü.

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En büyük kripto para birimi Bitcoin, kasım 2021'deki Covid salgını sırasında ulaşılan yaklaşık 69 bin dolarlık rekoru yenileme peşinde.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, kasım 2021'deki Covid salgını sırasında ulaşılan yaklaşık 69 bin dolarlık rekoru yenileme peşinde.

Bitcoin, bugün Kasım 2021'den bu yana ilk kez 64 bin doların üzerine çıkarak 65 bin 500 doları gördü ve yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Bitcoin, bugün Kasım 2021'den bu yana ilk kez 64 bin doların üzerine çıkarak 65 bin 500 doları gördü ve yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Bitcoin daha sonraki saatlerde ise bir miktar geri çekildi.

Bitcoin'de boğa sezonunun yeniden başlamasında; 11 Ocak'ta ABD'de işlem görmeye başlayan Bitcoin ETF'lerinden gelen doyumsuz talep yatıyor.

Bitcoin'de boğa sezonunun yeniden başlamasında; 11 Ocak'ta ABD'de işlem görmeye başlayan Bitcoin ETF'lerinden gelen doyumsuz talep yatıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre Bitcoin son 12 ayda yaklaşık yüzde 186 artış gösterdi.

Bloomberg'in aktardığına göre Bitcoin son 12 ayda yaklaşık yüzde 186 artış gösterdi.

Kaynak

Bitcoin'in hareketiyle birlikte Etherium, Cardano ve Solana da dahil olmak üzere birçok altcoinde de ivmenin arttığı gözlemleniyor.

Bitcoin'in hareketiyle birlikte Etherium, Cardano ve Solana da dahil olmak üzere birçok altcoinde de ivmenin arttığı gözlemleniyor.

Bitcoin'de tarihi zirvenin yenilenmesi durumunda ise direncin 70 bin dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

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