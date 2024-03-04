Bitcoin'de Tarihi Zirve Heyecanı: Uzun Süre Sonra Bir İlk Yaşandı
Bitcoin'de Tarihi Zirve Heyecanı: Uzun Süre Sonra Bir İlk Yaşandı
Bitcoin, kasım 2021'den bu yana ilk kez 64 bin doların üzerine çıkarak 65 bin 500 doları gördü.
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En büyük kripto para birimi Bitcoin, kasım 2021'deki Covid salgını sırasında ulaşılan yaklaşık 69 bin dolarlık rekoru yenileme peşinde.
Bitcoin, bugün Kasım 2021'den bu yana ilk kez 64 bin doların üzerine çıkarak 65 bin 500 doları gördü ve yatırımcılarını heyecanlandırdı.
Bitcoin'de boğa sezonunun yeniden başlamasında; 11 Ocak'ta ABD'de işlem görmeye başlayan Bitcoin ETF'lerinden gelen doyumsuz talep yatıyor.
Bloomberg'in aktardığına göre Bitcoin son 12 ayda yaklaşık yüzde 186 artış gösterdi.
Bitcoin'in hareketiyle birlikte Etherium, Cardano ve Solana da dahil olmak üzere birçok altcoinde de ivmenin arttığı gözlemleniyor.
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