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Bitcoin'de Ralli Sürüyor: Yıllar Sonra 60 Bini Gördü!

Bitcoin'de Ralli Sürüyor: Yıllar Sonra 60 Bini Gördü!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 16:50

Bitcoin, 60 bin dolar ile 2021 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Bitcoin 60 bin doları gördü.

Bitcoin 60 bin doları gördü.

Fiyatın 60 bin doların üzerine yükselmesini sağlayan harekette spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) dün kümülatif işlem hacimlerinde 3 milyar doların üzerinde bir artış kaydederek talebe katkıda bulunmaları rol oynadı.

Piyasa katılımcıları Nisan ayında beklenen Bitcoin yarılanma (halving) olayını, önceden bir ralliye neden olan faktörlerden biri olarak da işaret ediyorlar.

Piyasa katılımcıları Nisan ayında beklenen Bitcoin yarılanma (halving) olayını, önceden bir ralliye neden olan faktörlerden biri olarak da işaret ediyorlar.

Bitcoin 20 Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 60 binin üzerine çıkasıyla yüzde 5,70 oranında artış gösterdi.

Bitcoin 20 Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 60 binin üzerine çıkasıyla yüzde 5,70 oranında artış gösterdi.

CoinTR Araştırma Departmanı, Bitcoin yükselişini kalıcı hale getirmeye çalışırken, Ethereum ve diğer altcoinler de yükseliş için hazırlanıyor açıklamasını yaptı.

Bitcoin fiyatı son 1 haftada yüzde 17,9, yılbaşından bu yana yüzde 43,35 ve son 1 yılda da yüzde 158 oranında yükseldi.

Bitcoin fiyatı son 1 haftada yüzde 17,9, yılbaşından bu yana yüzde 43,35 ve son 1 yılda da yüzde 158 oranında yükseldi.
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