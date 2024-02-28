Bitcoin'de Ralli Sürüyor: Yıllar Sonra 60 Bini Gördü!
Bitcoin'de Ralli Sürüyor: Yıllar Sonra 60 Bini Gördü!
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Bitcoin 60 bin doları gördü.
Piyasa katılımcıları Nisan ayında beklenen Bitcoin yarılanma (halving) olayını, önceden bir ralliye neden olan faktörlerden biri olarak da işaret ediyorlar.
Bitcoin 20 Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 60 binin üzerine çıkasıyla yüzde 5,70 oranında artış gösterdi.
Bitcoin fiyatı son 1 haftada yüzde 17,9, yılbaşından bu yana yüzde 43,35 ve son 1 yılda da yüzde 158 oranında yükseldi.
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