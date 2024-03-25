Adana'da Skandal Görüntüler: Kesilmiş At ve Eşek Kalıntıları Kanalda Bulundu!

Et fiyatlarının altınla yarıştığı Türkiye'de yine akla hayale sığmayan görüntüler ortaya çıktı. Adana'da at ve eşekleri kesen kişiler şov yaparcasına kalıntılarını sulama kanalına attı. Birikintiler ise ortaya inanılmaz bir koku çıkardı.