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Adana'da Skandal Görüntüler: Kesilmiş At ve Eşek Kalıntıları Kanalda Bulundu!

Adana'da Skandal Görüntüler: Kesilmiş At ve Eşek Kalıntıları Kanalda Bulundu!

Adana At ve eşek eti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 12:28

Et fiyatlarının altınla yarıştığı Türkiye'de yine akla hayale sığmayan görüntüler ortaya çıktı. Adana'da at ve eşekleri kesen kişiler şov yaparcasına kalıntılarını sulama kanalına attı. Birikintiler ise ortaya inanılmaz bir koku çıkardı.

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Mide bulandıran görüntüler Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalında çekildi.

Mide bulandıran görüntüler Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalında çekildi.

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, "Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. Adana’nın değerini düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, "Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. Adana’nın değerini düşürüyor" ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler ve öne çıkan yorumlardan bazıları 👇

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Peki sizce birileri bize yine at ve eşek eti mi yediriyor? 

Hadi gelin yorumlarda tartışalım 👇

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