125 CC Motor Sonrası B Sınıfı Ehliyet İçin Yeni Düzenleme: Kapsamı Genişliyor İddiası

A2, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü.

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