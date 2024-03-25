125 CC Motor Sonrası B Sınıfı Ehliyet İçin Yeni Düzenleme: Kapsamı Genişliyor İddiası
125 CC Motor Sonrası B Sınıfı Ehliyet İçin Yeni Düzenleme: Kapsamı Genişliyor İddiası
B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Yeni düzenlemeyle bu kapsamın 125 cc üstü motorlar için de geçerli olabileceği belirtiliyor.
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Bu senenin ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı yani araba ehliyetine sahip sürücülere 125 cc ve altındaki motorları sürme hakkı verilmişti.
B sınıfı ehliyetin kapsamını genişleten bu düzenlemenin ulaşımda çeşitliliği sağlamak için yapıldığı belirtilmişti.
Halktv'de yer alan habere göre, yetkililer düzenlemede kapsamı daha da genişletmeye hazırlanıyor.
Yani A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği öne sürülüyor. Bu arada 125 cc motor kullanacak arkadaşlarımız için de hatırlatalım bunun için bir kurs var ve ilk önce o eğitimi almak gerekiyor. Yoksa B sınıfı ehliyetim var deyip 125 cc motorla trafiğe çıkmanız durumunda cezalar sizi bekliyor.
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