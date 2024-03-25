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125 CC Motor Sonrası B Sınıfı Ehliyet İçin Yeni Düzenleme: Kapsamı Genişliyor İddiası

125 CC Motor Sonrası B Sınıfı Ehliyet İçin Yeni Düzenleme: Kapsamı Genişliyor İddiası

ehliyet Motorsiklet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 11:45

B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Yeni düzenlemeyle bu kapsamın 125 cc üstü motorlar için de geçerli olabileceği belirtiliyor. 

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Bu senenin ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı yani araba ehliyetine sahip sürücülere 125 cc ve altındaki motorları sürme hakkı verilmişti.

Bu senenin ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı yani araba ehliyetine sahip sürücülere 125 cc ve altındaki motorları sürme hakkı verilmişti.

B sınıfı ehliyetin kapsamını genişleten bu düzenlemenin ulaşımda çeşitliliği sağlamak için yapıldığı belirtilmişti.

B sınıfı ehliyetin kapsamını genişleten bu düzenlemenin ulaşımda çeşitliliği sağlamak için yapıldığı belirtilmişti.

Halktv'de yer alan habere göre, yetkililer düzenlemede kapsamı daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Halktv'de yer alan habere göre, yetkililer düzenlemede kapsamı daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda düzenlemedeki bazı ek maddelerin kabul edileceği iddiası var.

Kaynak

Yani A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği öne sürülüyor. Bu arada 125 cc motor kullanacak arkadaşlarımız için de hatırlatalım bunun için bir kurs var ve ilk önce o eğitimi almak gerekiyor. Yoksa B sınıfı ehliyetim var deyip 125 cc motorla trafiğe çıkmanız durumunda cezalar sizi bekliyor.

Yani A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği öne sürülüyor. Bu arada 125 cc motor kullanacak arkadaşlarımız için de hatırlatalım bunun için bir kurs var ve ilk önce o eğitimi almak gerekiyor. Yoksa B sınıfı ehliyetim var deyip 125 cc motorla trafiğe çıkmanız durumunda cezalar sizi bekliyor.

A2, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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