Paraya Para Demeyen Cristiano Ronaldo 3 Milyon Dolarlık Otomobiliyle Portekiz'de Göz Kamaştırdı

Futbol dünyasının efsanevi ismi Cristiano Ronaldo, liglere verilen milli arada Portekiz sokaklarında görüldü, Yıldız futbolcunun lüks yaşam tarzının bir kez daha gözler önüne serildiği detaysa dikkat çekti. Portekizli, 3 milyon 250 bin dolarlık otomobiliyle kameralara yakalandı.