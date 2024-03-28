Paraya Para Demeyen Cristiano Ronaldo 3 Milyon Dolarlık Otomobiliyle Portekiz'de Göz Kamaştırdı
Paraya Para Demeyen Cristiano Ronaldo 3 Milyon Dolarlık Otomobiliyle Portekiz'de Göz Kamaştırdı
Futbol dünyasının efsanevi ismi Cristiano Ronaldo, liglere verilen milli arada Portekiz sokaklarında görüldü, Yıldız futbolcunun lüks yaşam tarzının bir kez daha gözler önüne serildiği detaysa dikkat çekti. Portekizli, 3 milyon 250 bin dolarlık otomobiliyle kameralara yakalandı.
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Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden Cristiano Ronaldo, otomobil koleksiyonunu bir adım daha ileri taşıdı.
Portekiz milli takımına katılmak üzere ülkesine dönen Ronaldo, 3 milyon 250 bin dolarlık (yaklaşık olarak 106 milyon TL) değerindeki yeni Ferrari'sini sürerken objektiflere takıldı.
Dünyada sadece 599 adet üretilen Daytona SP3, yıldız futbolcuya özel detaylarla donatıldı.
Koltuk baş dayanaklarına futbolcunun adı ve forma numarasını taşıyan kısa ismi "CR7" işlendi.
840 beygir gücünde olan otomobil, maksimum 340 km/saat hıza ulaşabiliyor.
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Araç, 0'dan 100 km/saat hıza sadece 2,85 saniyede çıkıyor.
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