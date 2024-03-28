Sergen Yalçın ve Melisa Döngel'in Hız Kesmeden Devam Eden Aşkı Günübirlik Buluşmalara Kaldı
Sergen Yalçın ve Melisa Döngel'in Hız Kesmeden Devam Eden Aşkı Günübirlik Buluşmalara Kaldı
Geçtiğimiz Temmuz ayında hiçbirimizin beklemediği, magazin dünyasını şoke eden yeni bir aşk dedikodusu almıştık. Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ve güzel oyuncu Melisa Döngel'in yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti. Ardından unutulup giden bu çiftin 'aşk yeniden' dediğini öğrendik. Milliyet'te yer alan habere göre buluşmalar biraz dert oluyormuş...
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Ünlü oyuncu Melisa Döngel, rol aldığı diziler ve başarılı performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden.
Diğer bir yandan özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla da magazinde bomba üstüne bomba patlatıyor.
Daha sonra geçtiğimiz Temmuz ayında Melisa Döngel'in, ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile sevgili oldukları iddiası magazine bomba gibi düşmüştü.
O dönem rapçi sevgilisi Sefo'dan yeni ayrılan Melisa döngel, bayram tatilinde Sergen Yalçın'a epey bir vakit ayırmıştı.
Ancak bu ilişki başladığı gibi hızlı bir şekilde bitmişti. Söylentilere göre ikili birbirlerine geri döndü!
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Söylenenlere göre yakalanmamak için çaba sarf eden ikili gözlerden uzak restoranları tercih ediyormuş. Sergen Yalçın ise fırsat buldukça Melisa Döngel'i görmek için İstanbul'a günübirlik uçuyormuş.
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