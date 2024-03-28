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Sergen Yalçın ve Melisa Döngel'in Hız Kesmeden Devam Eden Aşkı Günübirlik Buluşmalara Kaldı

Sergen Yalçın ve Melisa Döngel'in Hız Kesmeden Devam Eden Aşkı Günübirlik Buluşmalara Kaldı

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.03.2024 - 14:47

Geçtiğimiz Temmuz ayında hiçbirimizin beklemediği, magazin dünyasını şoke eden yeni bir aşk dedikodusu almıştık. Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ve güzel oyuncu Melisa Döngel'in yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti. Ardından unutulup giden bu çiftin 'aşk yeniden' dediğini öğrendik. Milliyet'te yer alan habere göre buluşmalar biraz dert oluyormuş...

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Ünlü oyuncu Melisa Döngel, rol aldığı diziler ve başarılı performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, rol aldığı diziler ve başarılı performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden.

Arka Sokaklar'da başladığı oyunculuk kariyerine pek çok fenomen yapım sığdıran Döngel; Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı gibi dizilerdeki rolleriyle tanındı. Kendisi şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterine hayat vermeye devam ediyor.

Diğer bir yandan özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla da magazinde bomba üstüne bomba patlatıyor.

Diğer bir yandan özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla da magazinde bomba üstüne bomba patlatıyor.

Eser Yenenler'in YouTube'da yayınlanan Linç@ programının konuğu olduğu sırada arkadaşlarının sevgilileri hakkında söyledikleri hepimizin ağzını açık bırakmıştı.

'Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm.'

Daha sonra geçtiğimiz Temmuz ayında Melisa Döngel'in, ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile sevgili oldukları iddiası magazine bomba gibi düşmüştü.

Daha sonra geçtiğimiz Temmuz ayında Melisa Döngel'in, ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile sevgili oldukları iddiası magazine bomba gibi düşmüştü.

Tabii bu ikili arasındaki aşk iddiaları hepimizi büyük bir şoka sokmuştu. Söylentilere göre Döngel ve Yalçın, ortak arkadaşları sayesinde tanışmıştı.

O dönem rapçi sevgilisi Sefo'dan yeni ayrılan Melisa döngel, bayram tatilinde Sergen Yalçın'a epey bir vakit ayırmıştı.

O dönem rapçi sevgilisi Sefo'dan yeni ayrılan Melisa döngel, bayram tatilinde Sergen Yalçın'a epey bir vakit ayırmıştı.

Haberi duyanlar ise aralarındaki yaş farkı yüzünden sosyal medyada hem şaka yaptı, hem eleştiri yağmuruna tuttu. Sergen Yalçın 51 yaşında, Melisa Döngel ise 24 yaşında. Tabii bu ikilinin aşk iddialarını gören Sefo da sosyal medyaya koşup kusma emojisi paylaşmıştı.

Ancak bu ilişki başladığı gibi hızlı bir şekilde bitmişti. Söylentilere göre ikili birbirlerine geri döndü!

Ancak bu ilişki başladığı gibi hızlı bir şekilde bitmişti. Söylentilere göre ikili birbirlerine geri döndü!

Sergen Yalçın ve Melisa Döngel arasındaki aşkın yeniden alevlendiği söylenirken, çift ilişkilerini gizli tutma kararı aldı. Yalnızca yakın arkadaşlarına ilişkilerini anlattıkları ifade edildi.

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Söylenenlere göre yakalanmamak için çaba sarf eden ikili gözlerden uzak restoranları tercih ediyormuş. Sergen Yalçın ise fırsat buldukça Melisa Döngel'i görmek için İstanbul'a günübirlik uçuyormuş.

Söylenenlere göre yakalanmamak için çaba sarf eden ikili gözlerden uzak restoranları tercih ediyormuş. Sergen Yalçın ise fırsat buldukça Melisa Döngel'i görmek için İstanbul'a günübirlik uçuyormuş.

Antalyaspor Teknik Direktörü olan Sergen Yalçın, takımın maçı ya da idmanı olmadığı vakitlerde soluğu Döngel'in yanında İstanbul'da alıyormuş. Ancak bu seyahatler hep günübirlikmiş.

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