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Skandalları Bitmeyen Fenomen Talu Çiftine Dair Yeni Bir Gelişme Ortaya Çıktı: Kuaförü Bile Dolandırmışlar!

Skandalları Bitmeyen Fenomen Talu Çiftine Dair Yeni Bir Gelişme Ortaya Çıktı: Kuaförü Bile Dolandırmışlar!

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.03.2024 - 09:58

Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla ortalığı karman çorman hale getiren ve ardından tutuklanan Talu çifti, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre bu sefer de Nişantaşı'nda bulunan kuaförleri dolandırıldığını söyleyerek Talu çiftinden şikayetçi oldu.

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Var Böyle Tipler karakteri ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevresini 150 milyon lira dolandırarak yurt dışına kaçmaları herkesi şoke etmişti.

Var Böyle Tipler karakteri ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevresini 150 milyon lira dolandırarak yurt dışına kaçmaları herkesi şoke etmişti.

2023'ün sonlarına doğru yakın çevrelerinin şikayeti üzerine yaptıkları vurgun ortaya çıkan Talu çiftinin bu hareketi herkesi şaşkına çevirmişti.

Dolandırıcılık iddialarının ardından arkalarında baktıkları kedileri ve köpekleri de bırakarak Portekiz'e kaçan çift yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Dolandırıcılık iddialarının ardından arkalarında baktıkları kedileri ve köpekleri de bırakarak Portekiz'e kaçan çift yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sabiha Gökçen Havaalanı'na inerek ülkeye giriş yapan çiftin haberini alan polis ekipleri, Talu çiftinin evine baskın yaparak ikiliyi gözaltına almıştı.

Çok da uzaklaşmaya gerek duymadan yakın çevrelerini dolandırdıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yaptıkları anlatılmaya başlanınca herkesin ağzı açık kalmıştı.

Çok da uzaklaşmaya gerek duymadan yakın çevrelerini dolandırdıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yaptıkları anlatılmaya başlanınca herkesin ağzı açık kalmıştı.

Orta okul arkadaşlarını, yakınlarını, evlerindeki yardımcıları hatta şoförlerini bile dolandırdıkları söylenen çiftin son olarak bir veda partisi düzenledikleri konuşulmuştu. Reklam işi altında çevrelerine büyük bir vurgun yapan ikilinin ponzi sistemi kurduğu iddia edilmişti.

Gözaltına alınmalarının ardından tutuklanma kararı çıkan Talu çifti, aylık kazançlarının 60 bin TL olduğunu açıklamıştı. Ardından borçlu olduklarını ve borçlarını ödemek için Porsche bir araba ve tekne sattıklarını dile getirmişlerdi.

Gözaltına alınmalarının ardından tutuklanma kararı çıkan Talu çifti, aylık kazançlarının 60 bin TL olduğunu açıklamıştı. Ardından borçlu olduklarını ve borçlarını ödemek için Porsche bir araba ve tekne sattıklarını dile getirmişlerdi.

Soruşturma hız kesmeden devam ederken, Sabah'ın haberine göre Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'ndaki kuaförü Ali K.'yı da dolandırdığı ortaya çıktı.

Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K., Talu Çiftinden şikayetçi olmak için savcılığın yolunu tuttu.

Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K., Talu Çiftinden şikayetçi olmak için savcılığın yolunu tuttu.

Çiftle iş yerinde tanıştığını ifade eden kuaför Ali K., yaptığı suç duyurusunda 24 Ekim 2022 tarihinde yeğeninin evinde olduğu sıraa Instagram üzerinden Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını belirtti. Önce hal hatır sorma amacıyla yazan Kıvanç Talu'nun ardından 'Bir proje var' diyerek kendisine teklif sunduğunu ifade etti.

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Ali K.'nın iddialarına göre Anadolu yakasında bulunan Bağdat Çaddesi Çiftehavuzlar'da dükkan açmak isteyen Kıvanç Talu, birlikte çalışmak istediğini söyleyerek dükkanında çalışmasını teklif etti.

Ali K.'nın iddialarına göre Anadolu yakasında bulunan Bağdat Çaddesi Çiftehavuzlar'da dükkan açmak isteyen Kıvanç Talu, birlikte çalışmak istediğini söyleyerek dükkanında çalışmasını teklif etti.

Ali K. ise oyuncudan gelen bu teklifin ardından heyecanlandığını ve Talu çiftine kuaför dükkanı bahanesiyle 31 Ekim 2023 günü elden 7 bin dolar yani 224 bin TL vererek dolandırıldığını söyledi.

Bunun üstüne Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftine yeni bir soruşturma açıldı.

Bunun üstüne Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftine yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin yapıldığı yer itibariyle dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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