Skandalları Bitmeyen Fenomen Talu Çiftine Dair Yeni Bir Gelişme Ortaya Çıktı: Kuaförü Bile Dolandırmışlar!
Skandalları Bitmeyen Fenomen Talu Çiftine Dair Yeni Bir Gelişme Ortaya Çıktı: Kuaförü Bile Dolandırmışlar!
Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla ortalığı karman çorman hale getiren ve ardından tutuklanan Talu çifti, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre bu sefer de Nişantaşı'nda bulunan kuaförleri dolandırıldığını söyleyerek Talu çiftinden şikayetçi oldu.
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Var Böyle Tipler karakteri ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevresini 150 milyon lira dolandırarak yurt dışına kaçmaları herkesi şoke etmişti.
Dolandırıcılık iddialarının ardından arkalarında baktıkları kedileri ve köpekleri de bırakarak Portekiz'e kaçan çift yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Çok da uzaklaşmaya gerek duymadan yakın çevrelerini dolandırdıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yaptıkları anlatılmaya başlanınca herkesin ağzı açık kalmıştı.
Gözaltına alınmalarının ardından tutuklanma kararı çıkan Talu çifti, aylık kazançlarının 60 bin TL olduğunu açıklamıştı. Ardından borçlu olduklarını ve borçlarını ödemek için Porsche bir araba ve tekne sattıklarını dile getirmişlerdi.
Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K., Talu Çiftinden şikayetçi olmak için savcılığın yolunu tuttu.
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Ali K.'nın iddialarına göre Anadolu yakasında bulunan Bağdat Çaddesi Çiftehavuzlar'da dükkan açmak isteyen Kıvanç Talu, birlikte çalışmak istediğini söyleyerek dükkanında çalışmasını teklif etti.
Bunun üstüne Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftine yeni bir soruşturma açıldı.
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