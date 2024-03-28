Skandalları Bitmeyen Fenomen Talu Çiftine Dair Yeni Bir Gelişme Ortaya Çıktı: Kuaförü Bile Dolandırmışlar!

Çiftle iş yerinde tanıştığını ifade eden kuaför Ali K., yaptığı suç duyurusunda 24 Ekim 2022 tarihinde yeğeninin evinde olduğu sıraa Instagram üzerinden Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını belirtti. Önce hal hatır sorma amacıyla yazan Kıvanç Talu'nun ardından 'Bir proje var' diyerek kendisine teklif sunduğunu ifade etti.