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Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer'in "Çulsuz Sevgili İstemem" Açıklaması Çok Dikkat Çekecek

Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer'in "Çulsuz Sevgili İstemem" Açıklaması Çok Dikkat Çekecek

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.03.2024 - 22:52

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Haberler.com'un YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Tıpkı babası gibi müzik sektöründe olan Gizem Tuncer, özel hayatından bahsederken 'yanımda çulsuz birini istemem' sözleriyle dikkat çekti.

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Türküleriyle ve komik kişiliğiyle herkesin tanıdığı ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, tıpkı babası gibi müzik sektörüne yönelmişti.

Türküleriyle ve komik kişiliğiyle herkesin tanıdığı ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, tıpkı babası gibi müzik sektörüne yönelmişti.

Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer, 1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelmişti. Aldığı eğitimler dolayısıyla kendisinin oyuncu olacağı düşünülürken, birden müzik sektörüne atılma kararı almıştı.

Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem Tuncer, lise eğitimini de oyunculuk üzerine sürdürmüştü.

Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem Tuncer, lise eğitimini de oyunculuk üzerine sürdürmüştü.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünden mezun olan Tuncer, ani bir kararla üniversiteyi müzik üzerine okumaya karar verdi. Lise eğitimi süresince Erol Sayan'dan nota, usul ve nazariyat dersleri de almasıyla gündeme gelmişti. Konservatuvar eğitimi süresince Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi isimlerle çalışmıştı.

İlk sahne deneyimlerini babası Mahmut Tuncer'le birlikte yaşayan Gizem Tuncer, 2 buçuk ayda 40 kilo vermesiyle herkesi şaşkına çevirmişti.

90 kilodan 50 kiloya düşen Tuncer, zayıflama sürecinde bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün bir saat koştuğunu anlatmıştı.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu olan Gizem Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu olan Gizem Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla izleyenleri şaşırtacak olan Gizem Tuncer, 'Aşk mı para mı?' sorusuna 'İlk 2 sene aşk ama sonra para. Para yoksa ne yapacağız? Eve su, kira, aidat geliyor ben bunları tek ödemek istemem.' dedi.

Daha önce kullandığı "Parasız adam gereksiz adam" ifadeleri yeniden hatırlatılan Tuncer, "Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem" dedi.

Daha önce kullandığı "Parasız adam gereksiz adam" ifadeleri yeniden hatırlatılan Tuncer, "Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem" dedi.

'Ben birine bakmam, bunu isteyen yapabilir. Ben bir adamın cebine harçlık koyarsam ona saygı duyamam. Hiçbir kadın da duyamaz. Cebine harçlık koyduğumuz her insana hükmetme hakkımız doyuyor. Ben özgür ve hür insanlardan etkilenirim. Dolayısıyla da evet benim için gereksiz adam.'

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Maddi anlamda çok bir beklentisi olmadığını "yatlar-katlar" istemediğini söyleyen Gizem Tuncer, "kendini sürdürebilen biri olsun" diyerek sözlerini devam ettirdi.

Maddi anlamda çok bir beklentisi olmadığını "yatlar-katlar" istemediğini söyleyen Gizem Tuncer, "kendini sürdürebilen biri olsun" diyerek sözlerini devam ettirdi.

'Babasının şirketlerini kendisinin gibi gösteren adamlar da bana iyi gelmiyor. Ben tekneleri, yatları olsun demiyorum. Bana denk biri olsun. Anlaşabileceğim, ortak zevklerimizin olduğu ve kendini sürdürebilen biri olsun.'

Aynı zamanda "Zengin biri de gelip benim cebime para koyamaz. Herkes kendine yetebilsin" diyerek sözlerini devam ettirdi.

Aynı zamanda "Zengin biri de gelip benim cebime para koyamaz. Herkes kendine yetebilsin" diyerek sözlerini devam ettirdi.

'Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem. Zengin biri de gelip benim cebime para koyamaz. O kim ki benim cebime para koyabiliyor. Ben bunu da kabul etmem, herkes kendine yetebilsin.'

Kendine denk birini istediğini söyleyen şarkıcı, "Mahmut Tuncer'in kızı olmasaydım da bunu isterdim" dedi.

Kendine denk birini istediğini söyleyen şarkıcı, "Mahmut Tuncer'in kızı olmasaydım da bunu isterdim" dedi.

'Evlenildiğinde bir hayat paylaşıldığında ortak hesap olabilir. Ben Mahmut Tuncer'in kızı olmayıp standart şekilde geçinen biri olsaydım da yine denk birini isterdim.'

Hayatındaki insanla parayı bölüşebilmek istediğini söyleyen Gizem Tuncer, "Ben hesabımı da kimseye ödetmem" dedi.

Hayatındaki insanla parayı bölüşebilmek istediğini söyleyen Gizem Tuncer, "Ben hesabımı da kimseye ödetmem" dedi.

'İlk 2 sene aşk ama sonra para. Para yoksa ne yapacağız? Eve su, kira, aidat geliyor ben bunları tek ödemek istemem. Hayatımdaki insanla bu parayı bölüşebiliyor olmam lazım. Herkes kendine sahip çıksın. Ben hesabımı da kimseye ödetmem. Bütün hesapları ben öderim. Cebimde param yoksa o yemeğe zaten gelmem.'

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