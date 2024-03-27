Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer'in "Çulsuz Sevgili İstemem" Açıklaması Çok Dikkat Çekecek
Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer'in "Çulsuz Sevgili İstemem" Açıklaması Çok Dikkat Çekecek
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Türküleriyle ve komik kişiliğiyle herkesin tanıdığı ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, tıpkı babası gibi müzik sektörüne yönelmişti.
Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem Tuncer, lise eğitimini de oyunculuk üzerine sürdürmüştü.
İlk sahne deneyimlerini babası Mahmut Tuncer'le birlikte yaşayan Gizem Tuncer, 2 buçuk ayda 40 kilo vermesiyle herkesi şaşkına çevirmişti.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu olan Gizem Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
Daha önce kullandığı "Parasız adam gereksiz adam" ifadeleri yeniden hatırlatılan Tuncer, "Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem" dedi.
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Maddi anlamda çok bir beklentisi olmadığını "yatlar-katlar" istemediğini söyleyen Gizem Tuncer, "kendini sürdürebilen biri olsun" diyerek sözlerini devam ettirdi.
Aynı zamanda "Zengin biri de gelip benim cebime para koyamaz. Herkes kendine yetebilsin" diyerek sözlerini devam ettirdi.
Kendine denk birini istediğini söyleyen şarkıcı, "Mahmut Tuncer'in kızı olmasaydım da bunu isterdim" dedi.
Hayatındaki insanla parayı bölüşebilmek istediğini söyleyen Gizem Tuncer, "Ben hesabımı da kimseye ödetmem" dedi.
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