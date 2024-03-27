Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer'in "Çulsuz Sevgili İstemem" Açıklaması Çok Dikkat Çekecek

'Ben birine bakmam, bunu isteyen yapabilir. Ben bir adamın cebine harçlık koyarsam ona saygı duyamam. Hiçbir kadın da duyamaz. Cebine harçlık koyduğumuz her insana hükmetme hakkımız doyuyor. Ben özgür ve hür insanlardan etkilenirim. Dolayısıyla da evet benim için gereksiz adam.'