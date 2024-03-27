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Yıllardır Herkese İnat Saçındaki Beyazlardan Vazgeçmeyen Özge Özpirinçci Saçını Boyatınca Kendi Bile Şok Oldu

Yıllardır Herkese İnat Saçındaki Beyazlardan Vazgeçmeyen Özge Özpirinçci Saçını Boyatınca Kendi Bile Şok Oldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.03.2024 - 17:56

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisi ile ekranlara gelen Özge Özpirinçci, yıllardır ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi. Oldukça genç yaşında başladığı kariyerinde birbirinden başarılı işlerin altına imza atan ünlü oyuncu son yıllarda saçlarındaki beyazlarla eleştiriliyordu. Kim ne derse desin saçlarına dokunmayan Özpirinçci, imaj yenileyince kendi bile hayret etti.

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Cesaretin Var mı Aşka isimli dizinin ardından Kavak Yellerinde de rol alan Özge Özpirinçci'nin yıldızı aslında Melekler Korusun ile parladı.

Cesaretin Var mı Aşka isimli dizinin ardından Kavak Yellerinde de rol alan Özge Özpirinçci'nin yıldızı aslında Melekler Korusun ile parladı.

Tabii kendisi o zaman 23 yaşındaydı. Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaştığı Cesaretin Var mı Aşka dizisi kariyeri için çok büyük bir adım olsa da, Melekler Korusun yıllar geçse de hala unutulmayan işlerinden biri.

Kariyerine baktığımız zaman sayısız rolde oynayan Özge Özpirinçci'nin fenomen olmamış bir işi yok diyebiliriz.

Kariyerine baktığımız zaman sayısız rolde oynayan Özge Özpirinçci'nin fenomen olmamış bir işi yok diyebiliriz.

Elbette Al Yazmalım da bunlardan bir tanesi. Melekler Korusun'un ardından Deli Sarayı'nda oynayan ünlü oyuncu, Al Yazmalım ile yeniden herkesi kendine hayran bırakmıştı. Dram konusundaki başarısını da bir kez daha göstermişti.

Dramdan drama koşturmasına alışkın olduğumuz Özge Özpirinçci'nin en sevdiğimiz işlerinden bir tanesi elbette Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaştığı Aşk Yeniden dizisiydi.

Dramdan drama koşturmasına alışkın olduğumuz Özge Özpirinçci'nin en sevdiğimiz işlerinden bir tanesi elbette Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaştığı Aşk Yeniden dizisiydi.

Dramın yanı sıra romantik komedide de kendini resmen devleştiren ünlü oyuncu, başarılı performansı ve dizinin güzel hikayesiyle aradan yıllar geçse de hala herkesin dönüp dönüp tekrar izlediği isimlerden biri haline geldi.

Dijital işlerini bir yana bırakacak olursak ekrandaki her dizisiyle bizi nefessiz bıraktı.

Dijital işlerini bir yana bırakacak olursak ekrandaki her dizisiyle bizi nefessiz bıraktı.

Kadın dizisindeki performansı herkesin akıllarına kazınan ve izledikçe göz dolduran bir hale geldi. Romantik komedinin ardından sert bir geçiş yapsa da kendisi 3 yıl boyunca hayat verdiği Bahar karakteriyle bir kez daha bizi hayran etti.

Tabii Kadın dizisindeki Bahar karakteri sayesinde boyatmadığı saçları ve ortaya çıkan beyazları hepimizin dikkatini çekti.

Tabii Kadın dizisindeki Bahar karakteri sayesinde boyatmadığı saçları ve ortaya çıkan beyazları hepimizin dikkatini çekti.

Bu durum Özge Özpirinçci'nin hoşuna gitmiş olacak ki uzun bir süre beyazlarına dokunmadı. Hatta gelen eleştirilere inat beyaz saçlarını daha da ön planda tuttuğu pozlarını paylaştı.

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Tabii konu iş olunca mecbur kalıp beyazlarını kapattırmıştı.

Tabii konu iş olunca mecbur kalıp beyazlarını kapattırmıştı.

Metin Akdülger, Demet Akbağ ve Necip Memili gibi isimlerle başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu dizisindeki Karsu karakteri için; hem botoks yaptıran hem de saçlarını boyatan Özge Özpirinçci bu durumlara ne kadar uzak olduğunu söyleyip şikayetçi oluyordu.

Biz daha kendisinin beyazı gitmiş saçlarına alışmaya çalışırken bir yeniliğe daha gitti ve saçlarına balyaj uygulaması yaptırdı!

Biz daha kendisinin beyazı gitmiş saçlarına alışmaya çalışırken bir yeniliğe daha gitti ve saçlarına balyaj uygulaması yaptırdı!

Kendisinin sarı saçlarını ilk olarak eşi Burak Yamantürk ile paylaştığı bu pozunda gördük.

Kendisinin sarı saçlarını ilk olarak eşi Burak Yamantürk ile paylaştığı bu pozunda gördük.

Kendisi bile alışamamış sarı saçlarına.

Kendisi bile alışamamış sarı saçlarına.

Siz ne düşünüyorsunuz, yakışmış mı?

Siz ne düşünüyorsunuz, yakışmış mı?

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