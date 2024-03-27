Yıllardır Herkese İnat Saçındaki Beyazlardan Vazgeçmeyen Özge Özpirinçci Saçını Boyatınca Kendi Bile Şok Oldu
Yıllardır Herkese İnat Saçındaki Beyazlardan Vazgeçmeyen Özge Özpirinçci Saçını Boyatınca Kendi Bile Şok Oldu
Şimdilerde Sandık Kokusu dizisi ile ekranlara gelen Özge Özpirinçci, yıllardır ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi. Oldukça genç yaşında başladığı kariyerinde birbirinden başarılı işlerin altına imza atan ünlü oyuncu son yıllarda saçlarındaki beyazlarla eleştiriliyordu. Kim ne derse desin saçlarına dokunmayan Özpirinçci, imaj yenileyince kendi bile hayret etti.
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Cesaretin Var mı Aşka isimli dizinin ardından Kavak Yellerinde de rol alan Özge Özpirinçci'nin yıldızı aslında Melekler Korusun ile parladı.
Kariyerine baktığımız zaman sayısız rolde oynayan Özge Özpirinçci'nin fenomen olmamış bir işi yok diyebiliriz.
Dramdan drama koşturmasına alışkın olduğumuz Özge Özpirinçci'nin en sevdiğimiz işlerinden bir tanesi elbette Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaştığı Aşk Yeniden dizisiydi.
Dijital işlerini bir yana bırakacak olursak ekrandaki her dizisiyle bizi nefessiz bıraktı.
Tabii Kadın dizisindeki Bahar karakteri sayesinde boyatmadığı saçları ve ortaya çıkan beyazları hepimizin dikkatini çekti.
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Tabii konu iş olunca mecbur kalıp beyazlarını kapattırmıştı.
Biz daha kendisinin beyazı gitmiş saçlarına alışmaya çalışırken bir yeniliğe daha gitti ve saçlarına balyaj uygulaması yaptırdı!
Kendisinin sarı saçlarını ilk olarak eşi Burak Yamantürk ile paylaştığı bu pozunda gördük.
Kendisi bile alışamamış sarı saçlarına.
Siz ne düşünüyorsunuz, yakışmış mı?
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