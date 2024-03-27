Hasan Can Kaya Lüks Arabasıyla Ekip Arkadaşlarını Evine Değil Otobüs Durağına Bırakınca Makara Konusu Oldu
Hasan Can Kaya Lüks Arabasıyla Ekip Arkadaşlarını Evine Değil Otobüs Durağına Bırakınca Makara Konusu Oldu
Büyük bir çoğunluğumuzun başlangıçta YouTube üzerinden yayınlanan 'Konuşanlar' programı ile tanıdığı Hasan Can Kaya, şimdilerde mizahın en çok aranılan yüzlerinden. Aynı isimle devam ettirdiği programda eğlenceli anlarla ününe ün katan Kaya, geçtiğimiz akşam lüks aracıyla ekip arkadaşlarını otobüs durağına bıraktı.
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YouTube üzerinde yayınlamaya başladığı "Konuşanlar" isimli komedi programıyla büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya, herkesin tanıdığı ve takip ettiği bir isim haline gelmeye başlamıştı.
2020 yılının Ocak ayından beridir sürdürdüğü Konuşanlar programı milyonlar tarafından izlenmeye başlandığı ve herkesin dilinde gezmeye başladığı dönemde, Acun Ilıcalı ile anlaşma sağlamışlardı.
Her bölümde yeni seyirciler, yeni isimler ve yeni hikayeler karşılıyor bizi.
Diğer bir yandan canlı canlı izlemek isteyenlerin sayısı da bir hayli çok olunca, bilet bulmak neredeyse imkansız oluyor.
Diğer yandan kendisi özel hayatıyla da epey merak uyandıran bir isim.
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Ardından Hasan Can Kaya'nın, "Çok Aşk" filminde başrolü paylaştığı Büşra Pekin'le sevgili olduğu iddia edilmişti.
Hayatı bir hayli yakından takip edilen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Lüks aracındaki ekip arkadaşlarını otobüs durağına bırakınca olanlar oldu...
Kimileri bu hareketiyle dalga geçerken, kimileri "e ne yapsaydı?" diye çıkıştı.
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