Hasan Can Kaya Lüks Arabasıyla Ekip Arkadaşlarını Evine Değil Otobüs Durağına Bırakınca Makara Konusu Oldu

Bu konuyu fırsat bilen dolandırıcılar da sosyal medyadan programa gitmek isteyen kullanıcılarla iletişime geçerek bilet sattıklarını söylüyor. Bu durumla karşılaşan bir kullanıcı Hasan Can Kaya'yı etiketleyerek 'Dolandırılayım mı göz göre göre?' diye sorunca, Kaya da net bir şekilde bunun yalan olduğunu söylemişti.