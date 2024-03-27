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Hasan Can Kaya Lüks Arabasıyla Ekip Arkadaşlarını Evine Değil Otobüs Durağına Bırakınca Makara Konusu Oldu

Hasan Can Kaya Lüks Arabasıyla Ekip Arkadaşlarını Evine Değil Otobüs Durağına Bırakınca Makara Konusu Oldu

Hasan Can Kaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.03.2024 - 16:52

Büyük bir çoğunluğumuzun başlangıçta YouTube üzerinden yayınlanan 'Konuşanlar' programı ile tanıdığı Hasan Can Kaya, şimdilerde mizahın en çok aranılan yüzlerinden. Aynı isimle devam ettirdiği programda eğlenceli anlarla ününe ün katan Kaya, geçtiğimiz akşam lüks aracıyla ekip arkadaşlarını otobüs durağına bıraktı.

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YouTube üzerinde yayınlamaya başladığı "Konuşanlar" isimli komedi programıyla büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya, herkesin tanıdığı ve takip ettiği bir isim haline gelmeye başlamıştı.

YouTube üzerinde yayınlamaya başladığı "Konuşanlar" isimli komedi programıyla büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya, herkesin tanıdığı ve takip ettiği bir isim haline gelmeye başlamıştı.

YouTube üzerinde yayınladığı programında oldukça rahat olan, kendisini izlemeye gelenleri de programa dahil ederek interaktif bir mizah ortaya koyan Hasan Can Kaya'nın popülerliği günden güne artmaya devam etti elbette.

2020 yılının Ocak ayından beridir sürdürdüğü Konuşanlar programı milyonlar tarafından izlenmeye başlandığı ve herkesin dilinde gezmeye başladığı dönemde, Acun Ilıcalı ile anlaşma sağlamışlardı.

2020 yılının Ocak ayından beridir sürdürdüğü Konuşanlar programı milyonlar tarafından izlenmeye başlandığı ve herkesin dilinde gezmeye başladığı dönemde, Acun Ilıcalı ile anlaşma sağlamışlardı.

Programın ünü günden güne artmaya devam ederken, Acun Ilıcalı yeni platformu Exxen için Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı. Konuşanlar'ın yeni bölümleri Exxen üzerinden yayınlanmaya başladı.

Her bölümde yeni seyirciler, yeni isimler ve yeni hikayeler karşılıyor bizi.

Her bölümde yeni seyirciler, yeni isimler ve yeni hikayeler karşılıyor bizi.

Seyircilerin birbirinden komik anılarını dinlediğimiz sırada Hasan Can Kaya'nın ortalığı kızıştırdığı anlar, programın platform izleyicilerini de oldukça eğlendiriyor olacak ki izlenmeleri yüksek bir şekilde devam ediyor.

Diğer bir yandan canlı canlı izlemek isteyenlerin sayısı da bir hayli çok olunca, bilet bulmak neredeyse imkansız oluyor.

Diğer bir yandan canlı canlı izlemek isteyenlerin sayısı da bir hayli çok olunca, bilet bulmak neredeyse imkansız oluyor.

Bu konuyu fırsat bilen dolandırıcılar da sosyal medyadan programa gitmek isteyen kullanıcılarla iletişime geçerek bilet sattıklarını söylüyor. Bu durumla karşılaşan bir kullanıcı Hasan Can Kaya'yı etiketleyerek 'Dolandırılayım mı göz göre göre?' diye sorunca, Kaya da net bir şekilde bunun yalan olduğunu söylemişti.

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Diğer yandan kendisi özel hayatıyla da epey merak uyandıran bir isim.

Diğer yandan kendisi özel hayatıyla da epey merak uyandıran bir isim.

Hatırlamayanlar için Hasan Can Kaya, YouTube'da başladığı Konuşanlar programında sevgilisi Sultan San ile birlikte çalışıyordu. Sultan San programın yönetmenliğini üstleniyordu. 2 buçuk yıl süren ilişkileri bir süre sonra sona ermişti.

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Ardından Hasan Can Kaya'nın, "Çok Aşk" filminde başrolü paylaştığı Büşra Pekin'le sevgili olduğu iddia edilmişti.

Ardından Hasan Can Kaya'nın, "Çok Aşk" filminde başrolü paylaştığı Büşra Pekin'le sevgili olduğu iddia edilmişti.

Tabii ikilinin film hakkında konuşurken 'hayvan gibi öpüştük' demesi de bunu desteklemiş sayılıyordu. Ancak aralarında çok güzel bir arkadaşlık bağı olduğunu ve hiçbir şekilde sevgili olmadıklarını söylemişlerdi.

Hayatı bir hayli yakından takip edilen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Lüks aracındaki ekip arkadaşlarını otobüs durağına bırakınca olanlar oldu...

Hayatı bir hayli yakından takip edilen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Lüks aracındaki ekip arkadaşlarını otobüs durağına bırakınca olanlar oldu...

Oldukça pahalı olan lüks aracıyla ışıklarda görüntülenen Hasan Can Kaya, aracındaki hanımların kim olduğu sorulunca 'Ekip ile birlikte yemek yedik. Şimdi onları otobüs durağına bırakacağım.' cevabını vermişti.

Kimileri bu hareketiyle dalga geçerken, kimileri "e ne yapsaydı?" diye çıkıştı.

Kimileri bu hareketiyle dalga geçerken, kimileri "e ne yapsaydı?" diye çıkıştı.
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