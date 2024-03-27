İltifat Sorusuyla Sevgilisi Hakan Kurtaş'a Değinen Birce Akalay'ın Eriyip Bittiği Anlar Gözden Kaçmadı!
İltifat Sorusuyla Sevgilisi Hakan Kurtaş'a Değinen Birce Akalay'ın Eriyip Bittiği Anlar Gözden Kaçmadı!
Uzun süredir bekar olan güzel oyuncu Birce Akalay nihayet aşk orucu bozdu. Gönlünü karizmatik oyuncu Hakan Kurtaş'a kaptıran Akalay, İbrahim Selim'in konuğu oldu. İltifat sorusu karşısında aşkından eriyip biten ünlü oyuncunun bu halleri elbette gündem oldu.
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Başarılı oyunculuğu, sempatik halleri, doğal tarzı ve güzelliğiyle magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerinden biri şüphesiz ki Birce Akalay...
Rol aldığı her yapımda farkını ortaya koymayı başaran Akalay canlandırdığı karakteri adeta yaşıyor ekranlarda. Bunun en iyi örneklerinden birini de Kuş Uçuşu dizisinde görmüştük.
Kariyeriyle sıkça gündemimize taşınan Birce Akalay aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor desek yeridir. Gelin kendisinin aşk hayatına kısaca bi' bakalım...
Birce Akalay, "Yer Gök Aşk" dizisinin setinde tanıştığı Murat Ünalmış'la 2011 yılında evlenmişti. İkilinin evlilikleri 1,5 yıl sonra son buldu.
Güzel oyuncu 2014 yılında da Sarp Levendoğlu ile evlenmiş ancak bu evlilik de yalnızca üç yıl sürmüştü.
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Aradığı aşkı bir türlü bulamıyor diye düşünmeye başladığımız Birce Akalay bomba bir ilişki haberiyle karşımıza çıktı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'nda Zavallılar filmini el ele izlerken görüntülenen ikilinin aşkı böylece açığa çıktı.
Snob Magazin'in bir haberine göre de; çiçeği burnunda çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş sarmaş dolaş şarkı söylerken kameralara takılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olan Birce Akalay yine şen kahkahaları ve anlattıklarıyla herkesin kalbini fethetti.
İbrahim Selim programın bir bölümünde "en sık aldığın iltifat ne?" diye sordu. Soru karşısında bir anda gözlerinin içi parlayan Akalay şunları söyledi:
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"Bu aralar çok sevdiğim birinden 'çok güzelsin' iltifatını duyuyorum. Bu ara aldığım iltifat bu" diyerek sevdiceği Hakan'a tatlı bir gönderme yaptı.
Daha sonra karşılıklı gülüşmeye başlayan ikiliden İbrahim Selim "Karşımızda niye eridin sen ya?" diye de sorunca ortalık iyice şenlendi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇
Hadi gelin yorumlardan birkaçını beraber görelim...
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