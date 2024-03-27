İltifat Sorusuyla Sevgilisi Hakan Kurtaş'a Değinen Birce Akalay'ın Eriyip Bittiği Anlar Gözden Kaçmadı!

Uzun süredir bekar olan güzel oyuncu Birce Akalay nihayet aşk orucu bozdu. Gönlünü karizmatik oyuncu Hakan Kurtaş'a kaptıran Akalay, İbrahim Selim'in konuğu oldu. İltifat sorusu karşısında aşkından eriyip biten ünlü oyuncunun bu halleri elbette gündem oldu.