Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Tesettür Pozları Hakkında Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Tesettür Pozları Hakkında Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı
Türk televizyonlarına damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncularından Damla Ersubaşı sosyal medya hesabından paylaştığı tesettürlü pozlarıyla gündeme damgasını vurmuştu. O pozlar hakkında ilk kez açıklama yapan Ersubaşı hakkındaki kötü yorumlara da sitem etti.
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2003-2012 yılları arasında yayınlanan fantastik türdeki Sihirli Annem dizisi pek çoğumuzun çocukluğuna renk katan yapımlardan biri olmuştu. Popüler dizinin sevilen oyuncularından biri de Damla Ersubaşı'ydı.
Dizide 'Cem'in sevgilisi Tuğçe karakterine hayat veren Ersubaşı o zamandan sonra ekran kariyerine uzun süreli ara verse de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam etti.
Yıllar içerisinde yaptırdığı estetik ve dolgularla baştan aşağı değişen eski oyuncunun son hali de sıkça magazin manşetlerine taşındı.
İşletmeci sevgilisi Mustafa Can Keser'le 2016 yılında nikah masasına oturan Ersubaşı'nın olaylı evliliği 2020 yılında yine olaylı şekilde son buldu.
Kızları için ilişkilerine bir şans daha veren ikili yeniden nikah masasına oturdu ancak bu birliktelik de "ihanet" ve "şiddet" iddalarıyla bir kez daha bitti.
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Bir dönem yasaklı madde kullanımıyla gündeme damgasını vuran Ersubaşı, "Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım" demişti.
Söz konusu iddialar sonrası eski eşinin çocukların velayetini almasıyla da zor günler geçiren Damla Ersubaşı bu sefer de bambaşka bir konuyla öne çıktı.
Sosyal medya hesabından tesettürlü fotoğraflarını yayınlayan güzel isim tüm takipçilerini şaşkına çevirdi. Pek çok kişi bunun rol icabı için olduğunu düşünürken bazıları da Ramazan ayına özel olarak yorumladı.
Tesettürlü pozlarıyla dikkat çeken Damla Ersubaşı gündem olan bu pozlarla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Kendisi hakkındaki kötü yorumlara da sitem etti.
"Henüz kapanmadım" diyen Damla Ersubaşı hakkında kötü yorum yapanlara sitemli bir çıkış yaptı!
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