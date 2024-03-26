Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Tesettür Pozları Hakkında Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı

Türk televizyonlarına damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncularından Damla Ersubaşı sosyal medya hesabından paylaştığı tesettürlü pozlarıyla gündeme damgasını vurmuştu. O pozlar hakkında ilk kez açıklama yapan Ersubaşı hakkındaki kötü yorumlara da sitem etti.